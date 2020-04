Felicitaciones virtuales recibieron los maestros en su día; los docentes fiscales aún esperan su sueldo de marzo

LEA TAMBIÉN

El ‘abrazo emoji’ (emoticón de WhatsApp con las manos vistas en los costados) reemplazó al real, de los pequeños brazos de estudiantes rodeando a sus profesores. Este lunes 13 de abril del 2020 no hubo programa o tarjetas en cartulina por el Día del Maestro, los docentes recibieron el cariño de sus alumnos a través de mensajes de agradecimiento y felicitación, a la distancia.

Desde el 13 de marzo pasado, estudiantes y profesores tienen contacto virtual, desde sus hogares, por la emergencia sanitaria que vive el país debido al covid-19, que mantiene a los ecuatorianos en confinamiento para evitar la propagación de la nueva cepa del coronavirus.



Cubrir todas las dudas que sus alumnos tengan de la forma que le sea posible, sin que estar frente a frente sea una opción, es una de las nuevas tareas que trata de cumplir a diario Paúl Benavides, quien trabaja en un plantel fiscomisional de Quito, como profesor de Literatura de chicos de segundo y tercero de bachillerato.



Desde su casa, el maestro organiza actividades para que sus alumnos realicen durante las mañanas, como si estuvieran asistiendo al colegio. Las piensa para que sean realizadas en menos tiempo que el de las horas clase habituales. Y prefiere no dejar tareas para la tarde ni para los fines de semana, ya que hay alumnos que cuentan con una sola computadora en casa, con la que estudian sus hermanos y teletrabajan sus padres.



Benavides cuenta que estos chicos realizan las tareas a la hora que les sea posible. Eso implica que luego de su jornada diaria, el docente deba revisar la plataforma del colegio hasta pasadas las 18:00 para estar al tanto de las actividades de sus estudiantes.



Su planificación también incluye clases en tiempo real, a través de la aplicación Zoom. En una de las clases semanales con cada curso, los chicos hacen actividades y en la otra despejan dudas con su maestro. “Es una nueva forma a la que nos estamos adaptando”, dice Benavides.



En su plantel hay docentes particulares y fiscales. Él es de los primeros y recibió su sueldo de marzo, pero sus compañeros fiscales continúan a la espera, al igual que los de otros planteles públicos de Sierra y Amazonía que no han cobrado por la crisis que vive el país.



El ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo el domingo 12 de abril del 2020, que esos sueldos se pagarían en el transcurso de esta semana, ya que se priorizó el pago a trabajadores de la salud, policías y militares que laboran en la primera línea de la emergencia y al resto de servidores públicos de Guayas, la provincia más afectada por el coronavirus.



Nelly Miño, subcoordinadora nacional de la Red de Maestros, dijo que muchos profesores no tienen dinero para pagar su servicio de Internet, al no recibir su sueldo de marzo. Sin embargo –asegura– están obligados a seguir trabajando desde casa, donde requieren conectividad. “A eso hay que sumarle los gastos que cada docente tiene como cabeza de hogar o parte de una familia”.



Miño asegura que, además de la falta de pagos en el magisterio existe otra preocupación: las desvinculaciones de docentes que trabajan bajo contrato. La representante de la Red señala que cada profesor tiene a su cargo a unos 200 alumnos y que no se logrará atender a todos, únicamente con docentes con nombramiento. “No será suficiente con los que ganaron el Quiero Ser Maestro 6”.



El Día del Maestro también se vivió con preocupación entre los profesores particulares. Ellos temen ser despedidos o que les bajen sus sueldos por las crisis que afrontan sus colegios. Gremios de planteles particulares informaron sobre falta de liquidez para cubrir el no pago de pensiones. Cuatro de cada 10 familias –dicen– han dejado de cancelar.



Mientras, en el régimen Costa los profesores volvieron a trabajar el 26 de marzo, ya en medio de una crisis sanitaria declarada a nivel nacional. En tres semanas ellos deberán volver a trabajar de forma virtual con sus estudiantes.



Gladys Guerra, maestra particular de preparatoria vivió su día entre planificaciones para el inicio del año. Usará YouTube y WhatsApp. A través de videos, la maestra espera hablar con los pequeños sobre el coronavirus.



También ha incluido canciones, a través de las cuales incentivará la importancia del lavado de manos y la protección que se requiere en este momento en el país, con mascarillas.



Aunque en el aspecto académico no se logrará cubrir el 100% de los conocimientos en modalidad no presencial, la docente señala que en lo social, este momento se puede aprovechar con los niños más pequeños, ya que justamente a esta edad se fortalecen temas como el compartir en familia y crear hábitos como arreglar sus juguetes, su habitación o hacer turnos con hermanos para actividades de la casa. “El trabajo en familia, en su corta edad, es mucho más importante que aprender matemáticas, lengua o ciencias”.



En total son 215 255 docentes en los regímenes Costa y Sierra. De ellos, el 70% pertenecen al sistema fiscal y 23 768 trabajan en instituciones particulares.