Consejo Electoral de Venezuela convoca elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela convocó el miércoles 1 de julio del 2020 a elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre, dijo la presidenta del organismo, en comicios que desde ya no son reconocidos por la oposición.

Indira Alfonzo, designada el mes pasado como presidenta del ente electoral por el máximo tribunal del país, agregó que a mediados de julio se actualizará el registro electoral y en agosto las organizaciones políticas deberán realizar las postulaciones de los candidatos a diputados.



La oposición, liderada por el jefe del Congreso, Juan Guaidó, asegura que tales comicios legislativos no son válidos y acusa al gobierno del presidente Nicolás Maduro de manipular el proceso, mientras ya se da por descontado que los principales partidos opositores no concurrirán a la jornada de diciembre.



"Los venezolanos no reconocemos una farsa, como no lo hicimos en mayo de 2018" cuando Maduro resultó reelegido, dijo el opositor en su cuenta de Twitter. "Nadie va a convalidar una dictadura (...) colocar una fecha es un ejercicio de soberbia", agregó luego en un foro virtual.

Los venezolanos no reconocemos una farsa, como no lo hicimos en mayo de 2018



El derecho a elegir ha sido nuestra lucha.



Elegimos vivir con dignidad y en democracia, no imposiciones.



La información es poder. Conéctate aquí para que tengas la información: https://t.co/0P5huC5odI — Juan Guaidó (@jguaido) July 1, 2020



A principios de junio, la máxima corte de Venezuela allanó el camino para los comicios legislativos con la designación de las autoridades electorales, alegando una omisión en el nombramiento de la directiva por parte de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, pese a que los diputados crearon una comisión para escoger a los integrantes del CNE.



Esta semana la oficialista Asamblea Nacional Constituyente aprobó una estimación de población para este año de 32 millones de habitantes, lo que permitió al organismo electoral elevar el número de escaños en el parlamento de 167 a 277 para el período de 2021 a 2026.



Pero del país han migrado en los últimos años unos cinco millones de venezolanos por la crisis económica, según cálculos de Naciones de Unidas.



Maduro dijo que ante los futuros comicios legislativos habrá medidas de seguridad debido a la pandemia.



"Viene una nueva Asamblea Nacional con toda la protección de bioseguridad", agregó en la televisión estatal para después mencionar que "con todas los medidas de seguridad se han hecho (elecciones) en Polonia, en Serbia, en Rusia".



Alfonzo agregó también en declaraciones a la televisión estatal que seguían trabajando en los planes de seguridad por el covid-19. En las últimas semanas en Venezuela el número de contagios ha aumentado y totalizaban 5 832 hasta el martes. El virus ha causado la muerte de 51 personas, según los datos oficiales.



Cualquier pérdida de control de la Asamblea Nacional complicaría la posición de Guaidó, quien es reconocido como líder legítimo de Venezuela por decenas de países, incluido Estados Unidos, debido a que su declaración de presidencia interina en enero del 2019 emanaba de su condición de jefe del parlamento, cuyo quinquenio culmina el 5 de enero del 2021.

Las elecciones se convocan cuando además el CNE no cuenta con suficientes equipos para organizarlas, luego de que en marzo denunció que se quemaron 49 408 máquinas de votación. Rafael Simón Jiménez, uno de los cinco rectores principales del CNE dijo más temprano el miércoles que la anterior directiva del ente venía negociando la compra de máquinas a China, sin detallar.