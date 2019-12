Familiares de avión chileno que cayó al mar esperan resignadas recuperar los cuerpos de las víctimas

LEA TAMBIÉN

Las familias de las 38 víctimas del avión militar caído al mar el lunes 9 de diciembre del 2019 en Chile esperan resignadas saber qué pasó y recuperar los cuerpos para iniciar un luto que los ayude a sobrellevar la pena, asegura en una entrevista con la AFP el hermano de uno de los desaparecidos.

“Como familia, nosotros, lo único que esperamos y lo que pretendemos es recuperar el cuerpo de Santiago y por supuesto si fuera posible de las otras personas que estuvieron ahí”, dijo José Velásquez, hermano de Santiago Velásquez, suboficial de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) que murió en el accidente que sufrió el avión Hércules C-130 cuando se dirigía de la ciudad de Punta Arenas (3 100 km al sur de Santiago) hacia la base Eduardo Frei en la Antártida.



El avión desapareció a unos 700 km al sur de Punta Arenas, en el paso Drake, una de las aguas más tempestuosas del mundo. Dos días después, las autoridades chilenas hallaron restos humanos y de la aeronave.



Todos los familiares, algunos en Punta Arenas y otros en Santiago, “coinciden en dos pedidos, la recuperación inmediata de los restos y que se sepa qué pasó”, dijo una fuente militar a la AFP en Punta Arenas.



Hallar los restos de sus seres queridos “es la única conformidad que nos dejaría como familia, para así las familias comenzar a resignar y poder hacer un luto y ya tratar de sobrellevar esta vida sin él (Santiago)”, sostuvo José Velásquez.



Santiago Velásquez tenía 35 años de servicio en la FACH, estaba cerca de su jubilación y con este vuelo iba a cumplir uno de sus mayores deseos: volar a la Antártida, relató su hermano José.



Condiciones climáticas adversas



El amplio operativo internacional de rescate, que incluye a 23 aviones y diez buques militares, se ha mantenido “pero con algunas restricciones para mantener la seguridad del personal”, dijo el 14 de diciembre el general Cristian Pizarro, en rueda de prensa en Punta Arenas.



Pizarro, jefe de la operación “Paso Drake”, señaló que entre el sábado 14 y la mañana del lunes 16 de diciembre “las condiciones se van a mantener no muy buenas, pero a partir del lunes mejoran y podremos continuar de forma normal el rescate”.



Desde el martes pasado, la zona de búsqueda se ha ido desplazando 15 kilómetros por día de norte a sur, debido a la corriente.



En las últimas horas, se sumó a la búsqueda un nuevo buque con bandera de Reino Unido. Asimismo, 107 imágenes satelitales permitieron localizar más restos del avión flotando en el mar. Mientras que el buque chileno Cabo de Hornos, capacitado trabajará en la búsqueda a profundidad, en un área que llega a los 4 000 metros de hondura.



Emergencia anterior



El mismo avión siniestrado ya tuvo una emergencia en abril del 2016 cuando hacía el mismo recorrido. En imágenes difundidas por televisoras chilenas, se observan equipos de emergencia, bomberos y ambulancias esperando en la pista del aeropuerto de Punta Arenas, mientras el avión realiza las maniobras de aterrizaje.



“Durante la aproximación para aterrizar en la pista de la Base Aérea Rodolfo Marsh, la tripulación se percató de que el tren principal izquierdo de la aeronave no efectuó su recorrido a la posición abajo y asegurado al momento de activar el tren de aterrizaje”, indicó un comunicado de la FACH este sábado explicando el suceso que tuvo final feliz.



“Al respecto, el Comandante de Aeronave decidió retornar a Punta Arenas por razones de seguridad (...) y realizando el aterrizaje en la Base Aérea Chabunco sin novedad”, agregó.



Mientras las investigaciones siguen su curso a cargo del fiscal de Punta Arenas, Eugenio Campos, la FACH ha dicho que no descarta ninguna hipótesis sobre las causas del accidente que no tendrá sobrevivientes, según las autoridades.