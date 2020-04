El exvicepresidente Luis Parodi falleció en Guayaquil por complicaciones de salud

LEA TAMBIÉN

La noche de ayer, martes 14 de abril del 2020, falleció en Guayaquil el exvicepresidente Luis Parodi. Así lo confirmó el expresidente de la República, Rodrigo Borja la mañana de hoy, miércoles 15 de abril del 2020.

“Estoy profundamente conmovido por la muerte de ese gran caballero y honesto político que fue Luis Parodi. Él cumplió una tarea de excepcional importancia en el curso del Gobierno en el que me acompañó”, dijo el exmandatario.



Borja comentó que la salud del exvicepresidente estaba bastante deteriorada. “Luis ya estaba muy enfermo. Había sobrepasado un derrame cerebral. Pero quedó muy limitado en su vida política y pública”. El fallecimiento del también exrector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) no se debió al covid-19.



Luis Parodi ocupó la segunda magistratura entre 1988 y 1992 durante la presidencia de Rodrigo Borja, líder de la Izquierda Democrática.

La Espol le otorgó en diciembre del 2018 el título de Doctor Honoris Causa. Esa distinción es la más alta que puede otorgar la Espol, Parodi no solo fue rector de esa universidad sino también uno de sus graduados con mejores calificaciones.

Entidades del Estado como el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Caces y el Consejo de Educación Superior (CES) emitieron notas de pesar y solidaridad para con la familia del exvicepresidente.



Wilma Andrade, presidenta Nacional de la ID, señaló que una de las virtudes de Parodi fue la lealtad. “No buscó entorpecer el trabajo del presidente”, señaló. También recordó que a después de ocupar ese cargo, Parodi fue partícipe de las convenciones de la ID y sus criterios políticos eran tomados en cuenta en esa tienda política.

Borja contó que en 1988 mantuvo una reunión con dos profesores de la Espol en el marco del inicio de su carrera a la presidencia de la República. “La palabra la llevó Luis Parodi. Me impresioné enormemente de su inteligencia y del conocimiento de los problemas nacionales. Allí nació la candidatura presidencial”.



Luis Parodi Valverde nació en Guayaquil el 12 de agosto de 1936. Además de ser rector, ocupó el cargo de Decano de la Facultad de Ingeniería de la Espol. Será enterrado con una ceremonia pequeña en el cementerio que universidad tiene en su campus para quienes ocuparon el cargo de rector.



Andres Vallejo, ministro de Gobierno de Rodrigo Borja, manifestó su pesar por el fallecimiento. Luis Parodi condujo las instituciones de Planificación con eficiencia, sin alardes ni aspavientos. "Fue un hombre leal, efectivo en el ejercicio de su función, uno de los pocos vicepresidentes que no tuvo conflictos con el Presidente por su comportamiento caballeroso y discreto. Es una pérdida para el país y para la Politécnica del Litoral de la que fue Rector", dijo Vallejo