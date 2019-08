Vía Facebook se hace trueque de útiles y uniformes escolares en Quito

LEA TAMBIÉN

Mónica, Paulina y Cristina Castillo son hermanas. Dos de ellas tienen hijos estudiantes de entre 8 y 12 años, lo que les ha permitido vivir la experiencia de la búsqueda de útiles, uniformes y demás implementos que los chicos usan en la escuela.

Cada año es un gasto, asegura Mónica, “y luego hay un alto nivel de desperdicio”. Una opción para ella siempre ha sido que los libros vayan al reciclaje de papel, pero considera que no es suficiente. Le parece más valioso que los libros continúen con el mismo uso.



Por eso, hace dos semanas las hermanas decidieron crear la página de Facebook Trueque Escolar Quito, que ahora tiene más de 1 300 seguidores y un grupo en la misma red social, con más de 600 miembros. ¿El objetivo? Que padres y madres de familia publiquen artículos de la escuela de sus chicos que ya no usen y que quieran intercambiar por otras que necesiten.



La idea de las madres, que -aseguran- nunca han estado de acuerdo con la compra excesiva de cosas para el inicio de clases, es evitar el desperdicio de implementos escolares, a través del trueque.



Las mujeres lo pensaron como una estrategia para su círculo cercano de familia y amigos, y no pensaron que gente desconocida se uniría y formaría una comunidad. Padres y madres buscan materiales para el inicio de clases, que oficialmente es este lunes 2 de septiembre, pese a que algunos planteles privados ya entraron semanas atrás.



Esto, reitera Mónica, demuestra que a la gente evidencia el desperdicio y le pasa lo mismo que a las gestoras del Trueque Escolar: “Tenían cosas guardadas y buscaban intercambiarlas por otras que realmente necesitan”. Por eso, las madres consideran que es una iniciativa que se puede replicar también en el inicio del próximo ciclo escolar en el régimen Costa. Por el momento, Trueque Escolar está activo solo en la capital.



No solo libros se pueden intercambiar. Los padres también ofrecen y buscan material didáctico, uniformes, zapatos, mochilas, entre otros. Una de las reglas es que el espacio no se use con fines comerciales. Pero no solamente se pueden cambiar útiles escolares por otros. Algunos miembros del grupo piden ciertos materiales de la lista que ya les llegó, a cambio de artesanías hechas a mano, manicure y otros servicios.



Este lunes 2 de septiembre regresan a clases 1,9 millones de estudiantes del régimen Sierra y Amazonía. Desde atrás, padres de familia ya recorren tiendas de útiles, uniformes y otros implementos que sus hijos necesitan para la escuela.