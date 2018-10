Hallan artefactos explosivos dirigidos a Hillary Clinton y Barack Obama

LEA TAMBIÉN

Las autoridades estadounidenses informaron este miércoles 24 de octubre del 2018 del hallazgo de dos artefactos explosivos dirigidos a las residencias de Hillary Clinton así como de Barack y Michelle Obama, que no entraron en contacto con los mismos ni corrieron riesgo.

En un comunicado, el Servicio Secreto informó que obtuvo el paquete dirigido a la excandidata presidencial en su casa del condado de Westchester (Nueva York) a última hora del martes 23 de octubre e interceptó este miércoles en Washington D.C. otro dirigido a la casa de los Obama.



De acuerdo con The New York Times, que cita a las fuerzas del orden, los dispositivos son similares al que halló y detonó la Policía el lunes 22 de octubre en la residencia del multimillonario filántropo George Soros, al norte del Estado de Nueva York.



El Departamento de Seguridad Nacional, del que depende el Servicio Secreto, señaló en su nota que los paquetes fueron "identificados inmediatamente como artefactos explosivos durante procesos rutinarios de revisado del correo, y se gestionaron apropiadamente".



"Los protegidos no recibieron los paquetes ni corrieron el riesgo de recibirlos", agregaron los Servicios Secretos.



El asunto está bajo una "amplia investigación criminal" y reunirá "todos los recursos disponibles" a nivel federal, estatal y local para "determinar la fuente de los paquetes e identificar a los responsables", agregan las autoridades.



Por su parte, el FBI de Nueva York indicó en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que está al tanto del objeto encontrado cerca de la residencia de los Clinton, en la localidad de Chappaqua (Nueva York), y de que sus fuerzas especializadas en terrorismo están colaborando con otras agencias en la investigación.