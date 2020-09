Exempleada de Facebook: 'Tengo las manos manchadas de sangre'

LEA TAMBIÉN

Sophie Zhang era una empleada de nivel medio en Facebook. Trabajó tres años en la empresa como científica de datos. Se ocupaba de los bot que influyen en las elecciones, entre otros asuntos de contenido político. Fue despedida y envió una carta interna de 6 600 palabras en las que acusa a la red social de una inacción ante las cuentas falsas que perjudican -y desestabilizan- gobiernos; o de estos para perjudicar a políticos. Partes del memo fueron divulgados por la página estadunidense Buzzfeed.

Y las decisiones las tenía que tomar ella. Y algunas veces, como ocurrió en el caso ecuatoriano y el boliviano, no hizo nada porque tenía exceso de trabajo. Zhang había descubierto “actividad no auténtica” (cuentas manuales o bot) en estos dos países. Según Buzzfeed, “la cantidad de poder que tenía como empleada de nivel medio para tomar decisiones sobre los resultados políticos de un país afectó su salud”.



“Personalmente, tomé decisiones que afectaron a los presidentes nacionales sin supervisión, y tomé medidas para hacer cumplir la ley contra tantos políticos prominentes a nivel mundial que perdí la cuenta”, escribió.



Pero también reconoció el uso de la plataforma de parte de algunos gobiernos. “He encontrado múltiples intentos descarados de parte de gobiernos nacionales extranjeros de abusar de nuestra plataforma a gran escala para engañar a su propia ciudadanía”, afirma Zhang.



Facebook ha sido acusado de no trabajar sobre las cuentas falsas con orientación política y más aún en países de poca influencia en el mundo. Diferente fue en el caso estadounidense y brasileño: habían eliminado 10,5 millones de reacciones falsas y fanáticos de políticos de alto perfil en Brasil y Estados Unidos”, en las elecciones.



Y para Buzzfeed “es la historia de un empleado subalterno que ejerce extraordinarios poderes de moderación que afectó a millones de personas sin ningún apoyo institucional real, y el tormento personal que la siguió”.



“Ahora sé que tengo sangre en mis manos”, escribió Zhang.



Facebook respondió en un comunicado de su portavoz, Liz Bourgeois. La firma sostuvo que habían creado “equipos especializados, trabajando con los principales expertos, para evitar que los malos actores abusen de nuestros sistemas, lo que resultó en la eliminación de más de 100 redes por un comportamiento no auténtico coordinado”.



Bourgeois afirmó que la importancia que otorga a la seguridad en estos casos es que estos equipos trabajan a tiempo completo en esta tarea. “Trabajar contra el comportamiento no auténtico coordinado es nuestra prioridad, pero también estamos abordando los problemas del spam y la participación falsa. Investigamos cada tema con detenimiento, incluidos los que plantea la Sra. Zhang, antes de tomar medidas o salir y hacer afirmaciones públicamente como empresa”.