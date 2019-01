Ocho excursionistas están extraviados en la laguna de Puruhanta, entre Imbabura y Sucumbíos

LEA TAMBIÉN

Este jueves 17 de enero del 2019 continuará la búsqueda de ocho personas que se encuentran extraviadas desde hace ocho días en la laguna de Puruhanta, ubicada en la frontera entre las provincias de Imbabura y Sucumbíos, en el norte de Ecuador. Personal especializado de la Policía Nacional, la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos de Ibarra (CBI), trabajan en el rastreo por tierra y aire.

Los familiares de dos de los ocho excursionistas tomaron contacto con funcionarios del Cuerpo de Bomberos, la noche del martes 15 de enero. Ahí les alertaron que el grupo de amigos salió cinco días antes rumbo al complejo lacustre. Tenía previsto retornar el 13 de enero. Pero, no lo hicieron. Es por ello que se alertó a las autoridades.



La laguna de Puruhanta está ubicada en la parte oriental del cantón Pimampiro, a 22 km de la cabecera cantonal. Es una especie de cráter rodeado de riscos y montañas, en una zona selvática. Es el destino preferido por los aventureros por la presencia de abundantes peces en la laguna. Para acceder al lugar se requiere de al menos un día de camino. No hay vía para automotores.



Los rescatistas se organizaron para entrar y buscar en partes diferentes. Los policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) ingresaron por una de las rutas que inicia en la parroquia Olmedo, cantón Cayambe, en el norte de la provincia de Pichincha. Los miembros de la Cruz Roja por la zona denominada Arcángel en la vía Añaspamba, por Pimampiro.



Y los bomberos por la parroquia de Mariano Acosta, también en Pimampiro. El personal del Comando Autónomo de telecomunicaciones del CBI coordina el trabajo con los tres grupos.



Las condiciones del clima han dificultado los trabajos. Los últimos días el cielo ha estado nublado y hubo la presencia de lluvias. No es la primera vez que se extravían personas en Puruhanta. El 7 de julio del 2018 seis aventureros fueron reportadas como desaparecidas. Pero, dos días después fueron rescatadas sin novedad.



Sin embargo, en diciembre de 2009, cinco personas, de entre 14 y 40 años, desaparecieron en la laguna, cuando fueron de pesca. A pesar de los esfuerzos de las unidades de búsqueda de los buzos del Ejército, Policía, bomberos y comuneros, no se los encontró.