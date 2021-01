Una decena de familias fue evacuada tras las fuertes lluvias en Atacames

Tras 48 horas de lluvias, el cantón Atacames, sur de la provincia de Esmeraldas, reportó este jueves 28 de enero del 2021 la caída de una vivienda y la salida forzosa de una decena de familias, debido al desbordamiento del río, que lleva el nombre del cantón turístico.

De acuerdo con el informe de la Unidad de Gestión de Riesgo del Cabildo no se reportaron personas lesionadas, pero sí se evacuaron a las familias ante la amenaza de deslizamientos de tierra y crecida del afluente.



La única vivienda arrasada estaba construida en la margen del río y con la crecida se destruyó por la fuerza del agua, que aún mantiene en alerta a los habitantes de las comunidades rurales y personal de respuesta inmediata del Municipio de Atacames.



El alcalde Freddy Saldarriaga, quien preside el Comité de Operaciones de Emergencia cantonal, explicó que durante la mañana de este jueves se realizaron inspecciones para verificar los sectores afectados por las lluvias e intervenir de forma inmediata.



Saldarriaga insistió a la población que no construya en zonas de riesgo porque se pueden generar catástrofes y lo más lamentable, la pérdida de vidas humanas.



Un equipo de la Unidad de Gestión de Riesgos del Municipio monitorea al afluente mientras retoma su cauce normal.



En Tonchigüe, los habitantes se organizaron mediante una minga, a fin de despejar las rejillas del sistema de alcantarillado y pidieron a los habitantes mantener limpio el frente y patio de sus viviendas, no arrojar basura a las calles y sumarse al trabajo de prevención de inundaciones.

A través de la Dirección de Obras Públicas del ayuntamiento se coordinan acciones en Tonchigüe, La Unión de Atacames, Tonsura y Súa, al igual que en la ciudad para atender las emergencias que se presenten en los barrios y en las vías.