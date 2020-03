Estudiantes y trabajadores se protegen frente al covid-19

LEA TAMBIÉN

Desde la confirmación del primer caso de covid-19 en Ecuador, se han elaborado protocolos para espacios en donde grupos de niños y adultos pasan varias horas del día. En el país y en el mundo, en planteles educativos y empresas se busca enfrentar a este tipo de coronavirus con estrategias similares: medidas de higiene.

Los lineamientos para evitar la propagación del virus, que supera los 92 722 casos en alrededor de 80 países, dependen de la cantidad de afectados.

Por ejemplo, en Reino Unido y Estados Unidos en donde los contagiados no superan los 100, no se ha dispuesto el cierre de escuelas. Algunos centros han suspendido las clases, pero de forma temporal, para realizar una ‘limpieza profunda’, tras el regreso de alumnos que fueron de paseo a Italia.

En los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos se ha recomendado a los empleados adelantar el trabajo desde casa, si tienen fiebre o signos de problemas respiratorios. En España, también el teletrabajo es otra opción promovida por empresas.



En Quito también empresas y escuelas toman medidas. El martes 3, la profesora Adriana Correa se dirigió a sus estudiantes de la Escuela Fiscal Numa Pompilio Llona. Cuando les preguntó sobre el nuevo virus, niños de 10 y 11 años respondieron: “Es una enfermedad que empezó en China y está llegando a Latinoamérica”, “es contagiosa”, “en Ecuador se confirmó que una señora, que vino de España, está enferma”.



En el plantel, antes de clases y luego del recreo, los niños se forman en la puerta del aula y su maestra les coloca gel antibacterial en las manos.

Desde la aparición del virus en China, acá se promueven hábitos de higiene como lavado de manos y la forma correcta de cubrirse al estornudar, a través de charlas y material informativo en patios y pasillos.

Pero tras conocerse de siete casos positivos en Ecuador, hay mayor preocupación.



En el recreo, tres alumnos usaban mascarillas. La médica Mireya Navarrete comentó que lo hacen pese a no presentar síntomas respiratorios. “Mi mamá me dijo que la utilice”, le responden.



En el Colegio Particular Letort envían comunicados a los padres con información oficial y consejos para evitar el pánico. Entre los estudiantes fomentan la prevención.

Los comités de gestión de riesgos deben coordinar la provisión de insumos de higiene como jabón, agua y gel, que no se debe pedir a los alumnos. Hasta ayer no llegaban a todos los planteles fiscales. En varios particulares se solicitó que cada quien llevase su kit: jabón líquido, toallas de papel y gel.



El Ministerio de Educación tiene un protocolo para las instituciones, elaborado por la Comisión de Emergencias.



Los lineamientos se remitirán hasta este miércoles 4 de marzo a las instituciones educativas, confirmó la ministra Monserrat Creamer.



La titular de Educación dijo que en el protocolo manejan tres escenarios. En el primero, si el chico tiene síntomas en el plantel, se revisa si corresponden al covid-19 y se llama al 171 y a los representantes.



En el segundo escenario, los padres comunican sobre síntomas, mientras el chico está en casa. Deben informar a la unidad y buscar atención.



Y un tercero, para estudiantes que lleguen de países de alto riesgo de contagio o que tengan familiares procedentes de esos sitios. En ese caso no deben asistir a los establecimientos por al menos 15 días.



En China, este coronavirus hizo que más de 280 millones de escolares estudiaran por Internet. También los padres de familia tuvieron un período largo de trabajo desde casa. Aunque no en todos los casos.



En Ecuador, según el Ministerio, tras revisar la salud del chico se le dará apoyo pedagógico con herramientas digitales. Ahora están actualizando el sistema por grado y por materia, para que cuenten con insumos de estudio en casa. En octubre, durante el paro, a los chicos del sistema público se les pidió usar esa opción. Y en los privados, las plataformas.



Juan José Romero, infectólogo del Hospital Vozandes, señala que la epidemia ha demostrado tener bajo impacto en niños, ya que no se registran muertes y los síntomas se han presentado en el 1% de ellos.

Pero -dice- los niños podrían ser un reservorio del virus. Es decir, que pueden no presentar síntomas pero sí contagiar. Por eso es importante insistir con ellos en la higiene de manos y en no ir a clases enfermos. En los trabajos pide promover la etiqueta respiratoria y otras formas de saludar.





El jabón líquido se recomienda más que el de barra. En este último se adhieren las bacterias más fácilmente.



Las toallas de papel son útiles para secarse las manos; evitar las de tela, la humedad es un nicho de hongos.



El cloro y también el agua oxigenada ayudan a eliminar microorganismos de superficies como escritorios.



La mascarilla debe ser usada por quien tiene una afectación respiratoria, no por todas las personas.



Compartir comida y bebidas es un riesgo. La otra persona puede estar enferma y transmitir la enfermedad.



Usar una toalla de papel para tocar la manija de las puertas evita volverse a contaminar, tras lavarse las manos.



Acuda al médico si tiene síntomas de afecciones respiratorias, no se automedique y aíslese, descanse en casa.