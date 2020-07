España reporta 855 nuevos casos de covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El número de casos confirmados de coronavirus en España aumentó en 855 este lunes 27 de julio del 2020, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, que cifró el total de contagiados en el país en 278 782 personas.

El alza en los casos fue menor que la del viernes 24 de julio, cuando se reportaron 922 nuevos contagios.



Por su parte, el número de muertos por la pandemia del covid-19 en el país en los últimos 7 días fue de 6, ascendiendo la cifra total a 28 434 fallecidos, frente a los 28 432 publicados el viernes 24.



No es posible saber cuál fue la evolución diaria de los casos durante el fin de semana, ya que los sábados y domingos Sanidad no publica actualizaciones de la epidemia, pero el dato total del lunes 27 de julio es superior en 6 361 casos a los 272 421 registrados hasta el viernes.



No obstante, estas comparaciones no son fiables debido a las frecuentes revisiones y retrasos en los datos que proporcionan las comunidades autónomas.