Patricio Carrillo: ‘4 entidades trabajamos para recolectar cuerpos en Guayas’

Entrevista a Patricio Carrillo, comandante General de la Policía Nacional.



¿Cómo se coordinará en Guayaquil para qué los militares ayuden en el levantamiento de cadáveres?



Estamos con un incremento en cuanto a la presencia de cadáveres por otras enfermedades, por muerte natural o violencia y también por el coronavirus. En esto trabajamos integradamente con las FF.AA., con la Comisión de Tránsito del Ecuador, con la Agencia Metropolitana de Tránsito y con la Policía Nacional y en todos los casos se están llevando los registros.

¿Han fortalecido a Criminalística de Guayaquil?



Hemos trasladado recursos, porque la carga de trabajo se incrementa y es probable que aumente. Tenemos que pensar en lo global, no solo en lo local. Hay provincias en las cuáles las amenaza y vulnerabilidad no son tan altas y allí tenemos una estructura de Criminalística. Entonces estamos haciendo un traslado de los recursos existentes.



¿Con qué personal se ha fortalecido ese servicio?



Hemos visto la capacidad de tener analistas para salir de la crisis. Además, contamos con cuatro vehículos isotérmicos para llevar los cuerpos. Tenemos protocolos para tratar cadáveres por muertes violentas, naturales, coronavirus y otras enfermedades.



¿Cuántos trabajan actualmente en el levantamiento de los restos?



Es el grupo de trabajo necesario con los descansos y equipamiento adecuados. Así estamos bajando esa percepción de la gente de que existe un montón de cadáveres no recogidos. Si bien es cierto, al inicio tuvimos descoordinación, pero hoy los protocolos han permitido afinar todo y está fluyendo un poco más el procedimiento. En este momento ya tenemos el personal suficiente en Guayaquil y si existe la necesidad de trasladar mucho más lo haremos.



De la desesperación, hay gente que busca llevar los cadáveres en autos particulares ¿Se puede hacer?



No se puede hacer. Las personas pueden entrar en desesperación y socavar la confianza de las instituciones que deben hacer este trabajo. Me parece que es un mal síntoma.



¿Por qué en Guayaquil se llegó al extremo de ver los muertos en las calles?



No puedo decir si esa información es absolutamente real. Nosotros tenemos otro dato. Hemos recogido la mayor cantidad de cuerpos del interior de los domicilios. En la práctica, lo que se mira en las redes sociales no es realmente lo que está sucediendo.



¿Tiene una actualización de datos de cadáveres recogidos por la Policía durante la emergencia?



Sí señor, las estadísticas las tienen al día en el COE provincial, en Guayaquil.



¿Cómo está equipado el personal que ejecuta este tipo de trabajo?



Hemos entregado a todos los policías que están trabajando en la recolección de los restos equipamiento biomédico, trajes tyvek, guantes de nitrilo, mascarillas reforzadas, gafas, zapatones. Nuestra gente está dotada del equipamiento, para evitar que se infecten a partir de la recolección de los cadáveres.



¿Qué pasa con otros policías que están en la calle?



Los comandantes locales han hecho la compra necesaria para entregarles el equipamiento personal: gel, alcohol, mascarilla. Estos son temas permanentes que se están trabajando día a día. No es sencillo. Somos 52 000 policías.



¿Cuánto se va a invertir?



El Seguro Social de la Policía (Isspol) ha hecho un desembolso de alrededor de USD 9 millones para fortalecer el sistema de salud institucional y para otros rubros.



¿En este monto también está lo destinado para fortalecer Criminalística?



No, lo de Criminalística es independiente.



¿Cómo están preparándose en Quito para que no se presenten problemas como el de Guayaquil, en el caso de que el virus se expanda con fuerza?



La experiencia de lo que sucede en Guayaquil las tenemos ya recogida para que acá tratemos de evitarlas. En Guayaquil no teníamos un protocolo coordinado y teníamos la estructura cotidiana para la recolección de cuerpos.



Trayectoria.



Fue Director de Planificación de la Policía Nacional, Comandante de Los Ríos, Director Nacional de la Policía Comunitaria, agregado adjunto en la embajada de Ecuador en Colombia y profesor e instructor.