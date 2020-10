Embajador de EE.UU.: ‘Con el caso de Guayaquil, el mundo aprendió sobre covid’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Michael J. Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador.

Usted hizo un video sobre turismo que lo conectó con los ecuatorianos. ¿Cómo surgió?



Viajo por todo el país, para conocer a los ecuatorianos y nos ofrecieron la oportunidad de hacer un pequeño video de bienvenida a Fedextur. En vez de hacer un video más de un fulano hablando bla, bla, bla, quise que fuera diferente, porque era de turismo y deporte extremo y pude mostrar mi ánimo por el Ecuador y decir que sí se puede viajar, disfrutar del país, y reactivar la economía. Decidí mostrar quién soy yo. Fue algo sencillo y directo. Me gustó que haya tenido eco.



Se sabe que ha escalado varias montañas...



Hace dos semanas subimos al Corazón, con una ONG que trabaja con personas con discapacidad para demostrar que ellos pueden subir montañas y disfrutar; también nos acompañó la Embajadora de Canadá. Para incluir a los demás miembros del cuerpo diplomático saldré con otros embajadores.



¿Cómo se concretó el aporte de su país por el covid-19?



En la crisis es cuando uno se da cuenta de quienes son los verdaderos amigos. Estamos colaborando con Ecuador en esta crisis, porque también pasamos lo mismo en mi país. Entonces lo sentimos en el alma. Lo que nos impactó fue la situación de Guayaquil, al inicio de la pandemia. Hasta ahora hemos invertido más de USD 25 millones en la respuesta al covid en Ecuador, con capacitación, con 250 ventiladores que salvan vidas, con intercambios de información con el Ministerio de Salud, haciendo intercambios con los expertos más capacitados que aprendieron del caso de Guayaquil. Ahora se responde mejor, no es algo perfecto, pero es mejor que al inicio. Vamos a continuar en este intercambio de información científica y con inversión.



¿Qué es lo que se aprendió del caso de Guayaquil?



Fue una de las primeras ciudades en crisis por covid. Ni los expertos, ni los gobiernos, ni mucho menos los pueblos sabían qué era esta cosa, este covid, ni cómo responder como personas, como sociedad. Con el caso de Guayaquil, muchos países se dieron cuenta de que no estábamos preparados para esta pandemia, no había gente preparada, ni los protocolos para defenderse ni para ayudar. Entonces fue importante la comunicación social para decir cómo utilizar mascarillas, el distanciamiento social, lavarse las manos, cosas que parecen fundamentales. En octubre son obvias, pero en marzo y abril, no lo eran. Los expertos aprendieron cómo se transmitía el virus, qué tipo de bestia es este coronavirus.



¿Cómo continuará la ayuda?



No solo en la parte sanitaria. Trabajamos también con el sector privado, con el apoyo de la embajadora de Ecuador Ivonne Baki, mi participación, el Ministerio de Salud Pública y empresas norteamericanas hemos arreglado para que Ecuador sea el primer país del hemisferio que reciba Redemsivir de la empresa Gilead, para tratar pacientes críticos. Este medicamento corta a la mitad el tiempo de recuperación.



¿Qué tanto ha ayudado que Usaid regresara a Ecuador?



Totalmente. Firmamos con el Canciller el acuerdo para cinco años, vamos a invertir más de USD 62 millones. La salud pública es una de las prioridades y esperamos que los Cuerpos de Paz regresen el próximo año. El regreso de Usaid nos ayuda mucho para mantener un mejor entendimiento para desarrollar la gobernanza y la reactivación de la economía en Ecuador.



¿Cómo ve la ayuda multilateral al Ecuador?



Quiero subrayar que también hay una respuesta para enfrentar el problema del covid y la crisis económica de Ecuador. Tenemos un compromiso fundamental con el presidente Moreno y sus grandes esfuerzos para rebalancear el financiamiento de la economía. Con nuestro apoyo, estamos celebrando ahora la aprobación de USD 6 500 millones, también la renegociación amigable y positiva con los tenedores de bonos y con el apoyo hacer mejores programas con el Banco Mundial, el BID y la CAF. El país ha recibido mucho apoyo, felicito al Presidente, porque con eso los ciudadanos tendrán más oportunidades de trabajo y una mejor economía.



Hoja de vida

Fue entre 2016 y 2018 subsecretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental a cargo de la Región Andina, Brasil y el Cono Sur. También fue representante ante la OEA.