Elizabeth Cabezas: ‘Esperamos incentivar el número de reuniones para aprobar leyes’

Este martes 17 de diciembre de 2018 se inicia el segundo debate de la Ley Orgánica de Comunicación, que básicamente será reformada en su parte punitiva. Sin embargo, también se pondrá a discusión del pleno reformas a la distribución de frecuencias. Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea, habló sobre este tema y la agenda legislativa.

¿Cree que hasta mayo del próximo año se pueda alcanzar la meta de 48 leyes aprobadas?

Esperamos incentivar el número de reuniones y las jornadas para lograr cumplir. Gran parte de estas leyes se refieren a reformas en un gran porcentaje y estamos trabajando en la reformas del Código Orgánico Integral Penal, que es algo importante, pero que tiene tantas reformas que no logramos ponerle un pare . Hemos convenido con el CAL en darle un cierre hasta las reformas que nos llegaron hasta mediados de noviembre, para que la comisión cierre hasta esa fecha todas las iniciativas que lleguen.



Hoy se trata la Ley Orgánica de la Comunicación. ¿Cuáles son las perspectivas de este debate?

Aquí hay una coincidencia de los actores políticos de las reformas, a pesar de que había propuestas de algunas bancadas de derogar la ley. Pero legalmente, esta surgió como resultado de una consulta popular y solamente por esa vía se podría derogar. En la línea de las reformas hemos procesado un número importante, La comisión ha recibido a más de 100 personas en comisiones generales, para que ningún sector sienta que su pedido no ha sido escuchado. Aspiramos tener varios aportes, que al cierre del segundo informe no estaban incorporando en las últimas semanas. Hay 25 puntos que serán planteados en el debate de hoy.



¿Cuáles temas se tratarían entonces?

Las transitorias referentes a las asignaciones de frecuencias. Recordemos que hay un informe de Contraloría y la petición de AER (Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión) de que al menos aquellas emisoras que cumplieron con todos lo requisitos de ley puedan mantener su autorización.



Hoy también se discutirán reformas del Ejecutivo con respecto a las observaciones de la Asamblea sobre la Proforma del 2019 ¿Cuál es el análisis político?

Nosotros le hicimos una devolución al Ejecutivo con varias observaciones, en las que teníamos fundamentalmente que recoger aquellas preocupaciones del sector educativo, sin dejar de lado el tema de salud, vamos a ver la respuesta de las bancadas. En el análisis se revisarán si esos ajustes corresponden a sus expectativas.



¿Los nuevos recortes del Ejecutivo en la Proforma son para decir que ahora el problema es de la Asamblea, que se defienda?

Lo único que cabe es la reasignación de recursos dentro del presupuesto global, porque ese fue el monto enviado en la Pro forma inicial. Aquí hay ajustes que se pudieron haber realizado. Más bien veo con optimismo y creo que al menos en los sectores más sensibles, como los de educación, han sido asumidas por el Ejecutivo, y el Pleno tendrá la palabra.



¿Qué pasa si no hay una votación favorable para la aprobación de la Pro forma del próximo año?

Esto podría entrar por el Ministerio de la Ley, hasta los primeros días de enero. Por eso queremos ahondar en esta semana, para tener un claro mensaje de la línea económica en el próximo período de Gobierno.