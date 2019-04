35 115 electores volverán a las urnas el domingo 14 de abril del 2019

LEA TAMBIÉN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene listo el plan operativo para repetir las elecciones en 14 recintos de seis provincias del país.

En 14 parroquias de El Oro, Esmeraldas, Loja, Bolívar, Manabí y Morona Santiago, 35 115 electores deberán elegir nuevamente a sus autoridades seccionales.



Los comicios volverán a efectuarse debido a que en esos recintos se protagonizaron desmanes que impidieron completar el proceso electoral, el domingo 24 de marzo.



Eso ocurrió en las parroquias El Paraíso, La Victoria, Las Lajas, San Isidro y La Libertad, en la circunscripción de El Oro. Ahí se registraron incidentes en los que incluso se quemaron urnas.



Lo mismo ocurrió en Tululbí, cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Esta localidad se ubica en la frontera con Colombia. Ahí, algunos electores destruyeron las urnas e incineraron los documentos electorales.



En otros recintos, como en Echeandía, Bolívar, hubo incidentes que impidieron ingresar las actas al sistema de escrutinio que se utilizó.



Hay casos en los que se encontraron fundas sin material electoral y no arribaron las actas de escrutinio en físico, a sus respectivas juntas electorales. Eso se registró en el cantón San Vicente, en Manabí.



Para proceder a la repetición del sufragio, primero el Pleno del CNE declaró la nulidad de las votaciones en los 14 recintos. Posteriormente, y en concordancia con los artículos 147 y 148 del Código de la Democracia, se dio paso a que se repita el sufragio, ya que de las votaciones de esas parroquias o zonas electorales podrían depender los resultado definitivos, referentes a dignidades seccionales.



En la mayoría de los 14 recintos, los electores volverán a elegir alcaldes, concejales y vocales de juntas parroquiales rurales.



El CNE solicitó al Instituto Geográfico Militar (IGM) elaborar nuevamente las papeletas. Además, para el traslado del material se contará con el respaldo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con el objetivo de que no existan contratiempos en la jornada del domingo.



El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, dijo que la decisión se adoptó con base en la Ley. Agregó que no se incluyeron papeletas para prefecturas, debido a que el número de votos comprometidos “no alcanzan para compensar la diferencia que existe entre los candidatos que lideran la votación”.



Ante la desaparición de algunos documentos electorales en esos 14 recintos, el consejero Luis Verdesoto pidió incorporar, con mayor validez jurídica, las actas de escrutinio escaneadas para futuros procesos. “Salvo casos de dolo, el acta digital tiene que tener validez jurídica”, manifestó el funcionario.



La resolución del CNE generó críticas de parte de Juan Javier Dávalos, uno de los 43 candidatos al Consejo de Participación (Cpccs), identificado por el respaldo que recibió de seguidores del correísmo.



Dávalos pidió ser recibido en el Pleno del CNE y cuestionó que no se hayan incluido las papeletas del Cpccs en la repetición de las votaciones. El candidato, que obtuvo la cuarta votación más alta (775 473), dice que solo habrían 11 000 votos de diferencia con Christian Cruz, el tercer aspirante, quien hasta el momento es uno de los tres ganadores de la papeleta de hombres, junto a José Carlos Tuárez y Walter Gómez.



Según la coordinación de procesos electorales del CNE, la decisión se sustentó en un “informe técnico y jurídico”.



Denuncias en Los Ríos



El Vicepresidente del CNE denunció un presunto fraude perpetrado en la Junta Electoral de Los Ríos. “ Es ilegal que sobre actas válidas se hayan recontado votos con la sola autorización del Presidente de la Junta (Delegado de Alianza País). En el reconteo se perjudicó a la candidata del Partido Social Cristiano (PSC) y se benefició al candidato de AP”, aseveró el consejero”.



Luis Verdesoto aseguró que se habrían detectado indicios de fraude en los cantones Mocache y Alfredo Baquerizo Moreno-Jujan, en Los Ríos.



El Pleno del CNE acordó aprobar una resolución para presentar una denuncia documentada en la Fiscalía.



En contexto



En las seis parroquias en las que se repetirán los comicios, todavía no se han oficializado los resultados de las elecciones a las organizaciones políticas de las respectivas jurisdicciones. Una vez escrutadas las actas pendientes, se procederá a la notificación.