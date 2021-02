El estado de Nueva Jersey aprueba el uso recreativo de la marihuana

El gobernador del estado de Nueva Jersey, Phil Murphy, firmó este lunes 22 de febrero del 2021 tres leyes que en la práctica aprueban el uso recreativo de la marihuana en la región para mayores de 21 años más de 3 meses después de que los ciudadanos votaran contundentemente a favor de una enmienda constitucional para ello en las elecciones del pasado 3 de noviembre.

"Desde este momento, las leyes rotas e indefendibles de marihuana de Nueva Jersey, que manchaban el historial de muchos residentes y arruinaban su futuro, y que dañaban de manera desproporcionada a las comunidades de color y no hacían justicia a ningún nivel, ya no existen", dijo este lunes Murphy poco antes de la firma.



La legislación, que permite la posesión de hasta 170 gramos de marihuana, se ha aprobado tras meses de debate entre los legisladores sobre impuestos, licencias de venta y qué multas se impondrían a los menores de 21 años que consuman la sustancia.



El senado de Nueva Jersey finalmente ha decidido que los arrestos y multas a jóvenes consumidores serán sustituidos por advertencias verbales y por programas de educación de drogas.



"Realmente creo que este proceso ha desembocado en leyes que servirán como un modelo nacional", aseveró Murphy, que admitió que se ha tardado más de lo que le hubiera gustado en aprobar el consumo recreativo del cannabis.



La aprobación del uso recreativo de la marihuana, sin embargo, se produce cuando los dispensarios de cannabis con fines médicos no consiguen aun cumplir con la demanda en el estado, por lo que la venta al público general no comenzará hasta que se aumente la producción lo suficiente.



Por ello, se prevé que la marihuana no se pueda vender con fines recreativos en Nueva Jersey hasta finales de este año, según afirmaron a medios locales los expertos, aunque la despenalización del consumo entra en efecto de manera inmediata.



“Comenzando inmediatamente, aquellos que han sido arrestados por la posesión de pequeñas cantidades de marihuana (...) podrán ser liberados y seguir con sus vidas", agregó Murphy.