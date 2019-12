Ecuatorianos en el exterior podrán votar ahora por la vía postal, telemática o informática

LEA TAMBIÉN

Los ecuatorianos que viven en el exterior podrán ejercer su voto ahora de modo presencial, el día de los comicios, o anticipado a través de la vía postal, telemática o informática.

Así lo explicó en Guayaquil el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Verdesoto, la mañana de este jueves 5 de diciembre del 2019.



El funcionario explicó que hasta ahora la votación en el exterior se realizaba únicamente en torno a la sede consular, es decir los consulados ponían un punto de sufragio en sus jurisdicciones.



“Nuestros estudios arrojaron que solamente la gente que podía manejar dos horas alrededor de ese punto consular iba a votar. Ahora habrá un proyecto piloto mediante el cual todos los ecuatorianos en cualquier lugar del mundo podrán votar por la vía postal, además por la vía telemática e informática”, explicó.



Esta declaración la realizó en torno a las recientemente aprobadas reformas electorales por parte de la Asamblea Nacional.



“Creo que el paquete de las cuatro o cinco reformas electorales es un paquete coherente que tiene que ver con el financiamiento de la política, con el sistema electoral, con el voto en el exterior, con la participación de género y fundamentalmente un conjunto de recomendaciones de intervención que hace el parlamente en el Consejo Nacional Electoral”.



Destacó al voto en plancha, es decir que ya no se podrá votar de modo pluripersonal. “Esto significa que podemos superar un modo de voto en los últimos 20 años: el voto entre listas que significa básicamente el desperdicio por voto fraccionado. Con una lista cerrada y sellada el ciudadano da un voto de confianza al partido”.



También recordó que se cambió el método de D'Hondt por el de Webster, para la asignación de escaños. No obstante, dijo que esto tiene “un carácter simbólico” porque no se reformaron las circunscripciones electorales.



Sobre la descentralización política, afirmó que se introdujo una fórmula mediante la cual, al ratificarse los distritos electorales, los candidatos deberán ser nacidos ahí o tener residencia durante los últimos dos años. También debieron haber votado la última vez en ese sector.

“Esto implica una radical presencia de la comunidad local en el escogitamiento de candidaturas. Esto es realmente importante”.