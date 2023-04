Organizaciones de mujeres no descartan movilizarse en rechazo al porte de armas

Organizaciones de mujeres no descartan movilizarse o respalda una demanda de inconstitucionalidad al decreto sobre el porte de armas. Foto: Karina Sotalín / EL COMERCIO

Karina Sotalín

Representantes de varias organizaciones de mujeres se reúnen este 5 de abril en la Universidad Andina, en Quito, para analizar propuestas y plantear una agenda feminista al país. Están en contra de la autorización del porte de armas.

Organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines (Untha); la Plataforma de Mujeres Caminando Hacia la Igualdad (Pmchi); la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), entre otras, se autoconvocaron en una reunión de trabajo. Allí debatirán sobre las agendas de cada organización con el fin de constituirlas en una.

"Nos convoca la extrema violencia machista. También nos convocó la ofensiva neofascista que busca deteriorar cada día los derechos de las mujeres. Y más aún nos convocó las inseguridades y las violencias a las que asistimos día a día, hoy exacerbadas con este decreto presidencial de libre porte de armas", pronunció Betty Hola, representante de la Plataforma Pmchi.

Es un pronunciamiento más que se suma a la postura de varios colectivos, así como instituciones que se oponen a la medida, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A pesar de que, desde el Gobierno, se ha dicho que no se trata de un libre porte, sino que será controlado mediante la exigencia de requisitos y regulaciones de algunas instituciones públicas.

Agenda feminista para el Gobierno

Tola señaló que el objetivo es consensuar una agenda feminista para plantearle al país, a las organizaciones políticas, una agenda que tenga como centro precautelar la vida de las personas que habitan en el Ecuador. "Queremos un Estado que nos proteja y nos garantice nuestros derechos", añadió.

No descartan movilizarse

"Hemos expresado nuestro rechazo al libre porte de armas. Para nosotras eso implica, en un escenario lleno de violencia, un incremento de la violencia y de los femicidios", denunció Marcela Arellano, presidenta del Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Considera que el porte de armas solo fortalecerá a los delincuentes comunes y organizados.

"Las mujeres que estamos en espacios sociales no tenemos para comprar armas, no sabemos manejar armas. No queremos usar la violencia para defendernos de la violencia", refirió la dirigente al exigir al Gobierno seguridad, salud, educación, empleo y que se diseñe una política que asegure el bienestar de la ciudadanía.

En ese sentido, Tola mencionó que el Gobierno "no puede lavarse las manos y trasladar la garantía de la seguridad a los propios ciudadanos".

Las organizaciones aseguraron que no declinarán en su rechazo y exigencia de que se derogue el porte de armas si el Gobierno continúa con la implementación del decreto.

"Hay múltiples escenarios, en las calles, también judiciales. Hay varias voces que están señalando la importancia de presentar una demanda de inconstitucionalidad", puntualizó Tola. En su reunión decidirán sobre aquello y sobre la opción de movilizarse o no. El evento culminará a las 16:30 de este 5 de abril.

