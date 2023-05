93 detenidos por tráfico de migrantes en 26 operativos del 2021 y 2022

Los operativos efectuados por la Policía Nacional y de la Unidad de Trata de Personas y Tráfico de Personas dieron resultados con tres detenidos. Los controles se mantienen. Foto: Modesto Moreta

Durante el 2021 y 2022 se efectuaron 26 operativos, en los que se detuvo a 93 personas implicadas en el tráfico de migrantes hacia EE.UU.

Mientras que durante este 2023 se han presentado al menos 15 denuncias en la Unidad de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes y la Fiscalía de Tungurahua en lo que va del 2023

En el primer operativo de tráfico de migrantes en Ambato se detuvo a tres presuntos coyoteros, que operaban en Ambato y en la parroquia Shell del cantón Mera, en Pastaza.

Ellos cobraban entre USD 15 000 y 20 000 por persona para llevarlos de forma irregular a EE.UU.

Investigaciones

Los implicados fueron aprehendidos la madrugada del miércoles 10 de marzo, al norte de Ambato. Los agentes de la Unidad de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes investigaban desde diciembre del 2022 a este grupo; luego que cuatro personas presentaran la denuncia ante las autoridades por el pago e incumplimiento de lo ofrecido.

Mario Centeno, jefe Operativo de la Unidad Contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, explicó que durante el operativo encontraron documentos y otras pruebas fueron vinculantes a este delito.

Los coyoteros ofrecían supuestos viajes seguros desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito hasta México y desde ahí tomaban contacto con otras personas de esta red ilegal e intentaban pasarlos a Estados Unidos.

Contó que la supuesta organización delictiva operaba entre el 2020 y 2022 en las ciudades Mera y Ambato. Ellos captaban a las personas para enviarlas a Norteamérica. La ruta que usaban es desde el aeropuerto Simón Bolívar de Quito a la ciudad de México y finalmente a EE.UU.

En 2020 no se requería visa para México

Aclaró que entre el 2020 y 2021, no se requería de la visa para ingresar a México y trabajaban a través de redes para llevar a los supuestos clientes a su destino. “El caso está en etapa de instrucción fiscal, ahí se determinará cuántas personas más fueron víctimas de este delito”.

Los agentes de la Unidad de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de Quito realizaron los operativos en la ciudad de Ambato. Ellos informan de las actividades efectuadas. Fotos: Modesto Moreta

Aclaró que una persona cuando se encuentra en situación de movilidad humana está expuesta a riesgos con delitos que afectan a su propiedad o a su integridad física o personal.

La forma de operar de este grupo era que una de las personas detenidas en la parroquia Shell captaba a las víctimas, las traían a Ambato hasta la parroquia Atocha y desde ahí viajaban al aeropuerto de Quito de donde partían a México vía aérea.

La base de operaciones se encontraba en la capital del Tungurahua, es más de los tres implicados son dos ecuatorianos que registran antecedentes penales, mientras que el tercero es de nacionalidad uruguaya”.

Ruta del Darién mucho más económica

Centeno indicó que en la actualidad la gente utiliza es desde Panamá por la selva del Darién que es más económica. La mayoría de personas que deciden migrar lo hacen utilizando esta ruta y por cuenta propia.

Ellos parten desde Ecuador hasta el sector de El Choco en Colombia que está en la frontera con Panamá y desde contratan una persona que les facilite la migración irregular cruzando por la selva. Ingresan a Panamá. Luego van por Nicaragua, El Salvador y llegan a la frontera de México con Estados Unidos donde intentan cruzar.

Los costos son bajos con relación a las rutas que usan los coyoteros que es vía aérea desde Quito hasta Nicaragua y de ahí a la frontera entre México y EE.UU., cuesta entre USD 15 000 y 20 000.

Mientras que por la selva de Darién que se lo hace vía terrestre y a pie bordea entre los USD 5000 y 8000. “Eso ha ocasionado migrantes fallecidos, especialmente en los pasos irregulares y en el desierto”.

Dijo que es increíble que hay personas que han efectuado préstamos de hasta USD 100 000 para llevar a toda la familia para llegar a Norteamérica. “Nuestro personal en los operativos desarrollados en el aeropuerto logra identificar migración riesgosa que perjudica a niños, niñas y adolescentes”, aunque no abundó en detalles.

Migrantes fallecidos subieron a 14

Según la organización 1800Migrantes con sede en Estados Unidos, hasta el momento tienen como reporte 7 personas desaparecidas, 14 fallecidas y 79 secuestrados. Asimismo, en este año se reportaron 58 845 ecuatorianos entre detenidos, expulsados o deportados desde los Estados Unidos.

William Murillo, director de 1800Migrantes en EE. UU, aseveró que no hay datos estadísticos de cuántos migrantes son trasladados por coyoteros hacia México para cruzarlos a Estados Unidos, al ser un tráfico ilegal. Aclaró que los 14 fallecidos son los registrados por su organización, pero debe ser el triple el número de víctimas.

Quienes son víctimas de los traficantes de migrantes denuncian los casos a la Fiscalía del Ecuador y desde ahí han partido los operativos. Dijo que en la actualidad la ruta del Darién es una de las más utilizadas, principalmente por los migrantes que no tienen el dinero suficiente para pagar un coyotero. “Piensan erróneamente que ir por esa zona es más económica y más fácil”.

A más de ese trayecto siguen vigentes las rutas de Centro América pasando por Nicaragua, Honduras, El Salvador, Las Bahamas y más, por cumplir el ‘Sueño americano’.

Juan Palán sigue desaparecido en Arizona

Este mes cumplió ocho meses de la desaparición de Juan Palán, de 35 años. El desapreció en septiembre del año pasado, cuando cruzaba el desierto de Arizona en los Estados Unidos.

Juan Palán es uno de los migrantes desaparecidos en el desierto de Arizona. Los traficantes de migrantes lo abandonaron. Foto: Archivo

Los coyoteros a quienes pagó la suma de USD 17 000 le dejaron abandonado tras presentar problemas en sus pies que le impedían caminar. Su hermano Carlos Palán está desesperado.

Contó que hasta el momento pese a los trámites efectuados su familia no recibida información de Juan, tampoco de sus familiares que están en New York.

En un inicio tuvieron el apoyo de la Cancillería, pero no les dan mayor información. Solo les aseguran que están buscando en otros países para localizarle, pero no tienen ninguna respuesta para dar con su paradero. “No sabemos si es verdad, mentira o solo es para alegrarnos que le están buscando, pero creo que no hacen nada y no tenemos mayores esperanzas”.

Explicó que tampoco tienen dinero para solicitar una visa para ir a buscarle. Él viajó el 31 de junio del año pasado hasta Honduras, desde ahí arribó a México para cruzar la frontera con Estados Unidos.

El 5 de septiembre, su hermano menor junto a sus familiares comenzó averiguar sobre el paradero de Juan, puesto que uno de sus tres compañeros de viaje falleció. Llamaron por teléfono a su prima con la idea de conocer que realmente sucedió en el viaje.

Le contó caminaron por varios días por el desierto, Juan tenía sus pies llenos con ampollas. Atravesaron varias montañas de arena y roca. El 31 de agosto, el hermano de Carlos decidió quedarse para entregarse a migración, desde entonces no conocen su paradero.

