Motociclista cae por abertura en medio de un puente en Napo

Un ciudadano difundió dos videos en su cuenta de Twitter en los cuales se observa a su motocicleta de color gris, volcada en las piedras en medio de un río.

El afectado, Roberto Ayala, sufrió la caída de su moto por una abertura en medio del puente del río Jondachi, en el kilométro 18. La estructura une a Tena con Baeza, en la provincia de Napo. El hecho ocurrió este domingo 5 de marzo de 2023.

"Miren lo mucho que les importamos a las autoridades de este país (...). Ni una sola señal en el hueco del puente. Si no me boto hacia adelante, me mato", escribió el motociclista en esa plataforma.

En un segundo video se observa a la motocicleta en medio del agua. La toma se hizo desde el hueco del puente. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, reaccionó al mensaje en Twitter y manifestó "lamento lo sucedido". El funcionario aseguró que el equipo técnico avanza en las reparaciones de las planchas de la estructura vial.

Hace pocos meses la Dirección Distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Napo había informado la intervención del kilómetro 18 del puente del río Jondachi. En el lugar se realizó el cambio de dos tableros en la estructura del puente.