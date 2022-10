Se busca colegiales para representar a Ecuador en Mundial de Informática

Los estudiantes interesados pueden inscribirse hasta el 27 de octubre de 2022. Foto: cortesía OIEC

Mario Naranjo (I)

Hasta el 27 de octubre estarán abiertas las inscripciones para participar en el proceso de selección del equipo que represente a Ecuador en el Mundial de Informática, evento convocado por La Olimpíada Informática Ecuatoriana (OIEC)

Los ganadores de estas olimpiadas tendrán la posibilidad de integrar los equipos que representarán al Ecuador en las distintas competencias internacionales a las que nuestro país es invitado. De igual forma, se entregarán diplomas y medallas a los primeros lugares individuales, según el desempeño y los resultados en la Fase Final según esta proporción: por cada 1 medalla de oro otorgada se entregarán 2 medallas de plata y 3 medallas de bronce.

Adicionalmente y para promover el estudio de la Ciencias Computacionales en las mujeres, las alumnas con mejor desempeño en la fase final de la Olimpiada Nacional también serán premiadas.

Las inscripciones pueden ser de dos formas: Individual o grupal. Para más detalles se puede contactar con la OIEC.

La comunidad científica mundial, a través de las más prestigiosas universidades del planeta, impulsan constantemente varias competencias internacionales de altísimo nivel académico conocidas como OLIMPÍADAS DE INFORMÁTICA, cuyo fin es facilitar el contacto de estudiantes con otros jóvenes de distintas nacionalidades y culturas.

La OIEC se encarga de detectar, formar y preparar los talentos que conforman los equipos que representan al país en varias competencias, siendo la más importante el Mundial de Informática (IOI). Esta organización sin fines de lucro tiene como propósito fundamental fomentar el estudio de la Informática de una forma creativa, razonada, e imaginativa, estimulando y desarrollando la capacidad de resolver problemas entre los jóvenes.

Niveles de participantes

Están abiertas las inscripciones, que son totalmente gratuitas, para que los estudiantes que deseen participar pueden registrarse en dos niveles:

Nivel 1: Podrán participar alumnos regularmente matriculados de cualquier institución educativa de 1ero de bachillerato al 1 de diciembre del año de la competencia.

Nivel 2: Podrán participar alumnos regularmente matriculados de cualquier institución educativa de hasta 3° de bachillerato al 1 de diciembre del año de la competencia.

Los interesados en participar deberán cumplir con ciertos requisitos base como ser ecuatoriano o estudiante regular de cualquier institución educativa de enseñanza media que opere dentro del territorio nacional ecuatoriano.

Deberán poseer un conocimiento base en matemáticas, incluyendo temas como aritmética, geometría, funciones, lógica, combinatoria, grafos y demostraciones, y conocimiento básico de alguno de los siguientes lenguajes de programación: C, C++, Java, Python, Ruby, C#, Pascal, Haskell o Lúa.

Selección

La competencia estará compuesta de dos fases que consisten en resolver varios problemas computacionales, los cuales requieren ingeniosas técnicas de resolución e implementación. La resolución de estos problemas se hará mediante la plataforma de competencias de omegaUp.com

La primera fase se llevará a cabo el sábado 29 de octubre y tendrá una duración máxima de 3 horas. La plataforma estará habilitada desde las 09h00 hasta las 12h00 (GMT -5). Contará con un máximo de 10 problemas, con un puntaje máximo de 100 puntos por problema resuelto correctamente. Los mejores competidores de la primera fase pasarán a la segunda fase.

La segunda fase se llevará a cabo el sábado 19 de noviembre y tendrá una duración máxima de 4 horas. La plataforma estará habilitada desde las 09h00 hasta las 13h00 (GMT -5). Y contará con un máximo de 5 problemas, con un puntaje máximo de 100 puntos en cada uno. Esto aplica para ambos niveles de la competencia.

Los ganadores serán seleccionados por un jurado designado por el Departamento Académico de la OIEC y estará integrado por especialistas en Informática y entrenadores de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional y calificación profesional. Los tribunales de cada problema elaborarán los casos de prueba de los mismos para ser aprobados por el jurado calificador.

