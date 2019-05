Oficina de la ONU Contra Droga y Delito ejerce Secretaría Técnica de Comisión de Expertos Anticorrupción en Ecuador

LEA TAMBIÉN

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) llega por primera vez a Ecuador y su primera tarea es ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión de Expertos Internacionales Contra la Corrupción, creada este lunes 13 de mayo del 2019 en Quito con cinco integrantes.

Stacy De La Torre (EE.UU.), Nicolás Rodríguez (España), Claudia Escobar (Guatemala), Vladimir Aras (Brasil) y Carlos Hernández (Honduras) fueron presentados como expertos en recuperación de activos, derecho penal y estrategias para enfrentar la corrupción, durante una ceremonia que se llevó a cabo este mismo lunes en la Capilla del Hombre, la casa de Guayasamín.



Iván Granda, secretario Anticorrupción de la Presidencia, aseguró que si bien esta Comisión no investigará casos concretos de corrupción, sí entregará herramientas para fortalecer el trabajo a las entidades de control del Estado ecuatoriano.



Lenín Moreno, presidente de Ecuador, tras firmar el decreto ejecutivo de creación del grupo, detalló que los cinco expertos “trabajarán con varias instancias, organismos y funciones para investigación, juicio, castigo y recuperación de activos". Y sostuvo que la Comisión esta comisión permitirá enfrentar a la corrupción “de antes, hoy y la que podría venir en el futuro".



El presidente Lenín Moreno conformó la Comisión de Expertos Internacionales Contra la Corrupción a través de un Decreto Ejecutivo. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Para la selección de expertos se firmó un Acuerdo Interministerial entre la Secretaría Anticorrupción y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se estableció la creación de un comité de selección que contó con la asistencia técnica de la Unodc, además de representantes de la sociedad civil.



“Agradezco de manera especial a la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas que está en Ecuador por primera vez para ejercer la Secretaría Técnica de esta comisión”, dijo Moreno. “Nos van a atacar, por supuesto que nos van a atacar. Ya lo han hecho y no únicamente a las autoridades, sino a aquellos que de alguna forma pueden poner su grano de arena en esta lucha tenaz contra este cáncer que es la corrupción”.



Arnaud Peral, coordinador residente de las Naciones Unidas en Ecuador, enfatizó el apoyo de la ONU en la lucha global contra la corrupción. Señaló que se trata de un tema urgente. Al año, dijo, en el mundo se pierde hasta el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) por esta causa.



“El corrupto, más aún si ocupa cargos de autoridad, incentiva conductas de antivalores. Es lo que pasa en las empresas y en las instituciones”, señaló Moreno, en un discurso frente a la Comisión, diplomáticos y a representantes de las funciones del Estado ecuatoriano en la Capilla del Hombre. “Así como se comporta la autoridad, suelen comportarse quienes componen la institución. Es por eso que el Presidente, es por eso que el Gobierno, deben ser un ejemplo y comportarse como tales ante una sociedad que esperamos que tenga por lo menos un comportamiento algo similar”.



“¿Quién no ha escuchado decir por ejemplo aquello de que ‘no importa que en este país se robe, con tal de que se haga obra’? Y lo dicen con desparpajo la gente en la calle. No puede ser”, fustigó el Presidente. “¿Quién no ha recibido vía redes sociales la invitación a visitar páginas de transcripción de escuchas telefónicas o de espionaje de chats personales?”.



“¿Cuántas familias no han visto destrozadas sus relaciones por odio, violencia y disputas generadas por defender una gestión, un pronunciamiento y hasta la imagen de un político? El corrupto necesita sin duda alguna apoyo, de algo se ha de valer, para sortear las leyes y luego para cuidarse las espaldas”, siguió Moreno.



“Por eso (el corrupto) despierta ese lado negativo que por desgracia todos tenemos, todos tenemos. La curiosidad malsana, la envidia. Invitar a rechazar el diálogo en nombre de la dignidad, a cultivar la venganza en nombre de la justicia, a despreciar la opinión experta en nombre de la soberanía”, dijo el Mandatario.



“Un señor ministro después de realizar varias investigaciones de la década anterior se acercó a mí como que se hubiera encontrado con algo extraordinario, como que solo pasaba en su institución, y me dijo aquí -una carpeta completa- tengo todos los actos de corrupción, desde los más altos niveles hasta los más bajos niveles de la institución, todas las acusaciones. Yo le dije ‘ponte a la cola, ponte a la fila’, porque pasó en todas partes. Habrá excepciones, pero parece que pasó en todas partes”, continuó.



“Qué dolor. Qué dolor el haber confiado, a veces ciegamente pecando de omisión en el investigar en el averiguar en el corroborar, qué pena haber sido parte de aquello por omisión”, admitió Moreno, tras realizar una petición a Granda, su secretario Anticorrupción.



“Tenemos que crear Unidades de Integridad en el Desempeño en todas las oficinas públicas”, dijo Moreno. “Tenemos que alcanzar el ISO 37001 antisoborno en todos los niveles del Gobierno y del Estado. Mira qué difícil tarea. Parecería que en todos los niveles y en todas las instituciones, con alguna encomiable excepción, se practicaba actos corrupción. 20 años calculaba yo y seguramente Pablo (Celi) me va a desmentir y decir a lo mejor 40 o 50 años de Contraloría y Fiscalía no alcanzarían para juzgar todos los actos de corrupción que se han cometido”.



La comisión está integrada por cinco expertos en áreas como recuperación de activos, derecho penal y estrategias para enfrentar la corrupción. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El presidente Lenín Moreno señaló que esta acción es parte del ofrecimiento de su denominada “cirugía mayor a la corrupción” y habló de lo que ha hecho en la materia en dos años de régimen. “Quizá el mayor de los logros es haber logrado reinstitucionalizar el país. Ahora contamos con instituciones independientes que hacen el trabajo que les compete con absoluta libertad y autonomía”.



“No recibirán nunca una insinuación ni una llamada del Presidente de la República insinuando algo y peor disposiciones públicas y peor exposiciones ante los medios de comunicación dictando para que ojalá la Función sepa decodificar lo que uno quiere decir y actúen en consecuencia de ello o más aún a veces directamente acusando señalando con el dedo. Jamás”, sostuvo Moreno, quien calificó a los cinco integrantes de la Comisión como “expertos con una trayectoria espléndida”.



Y el Presidente pidió a la Comisión que contribuya a trabajar en la prevención de la corrupción, con los niños. “Podemos recuperar el dinero y todos los activos producto del delito de la corrupción. Pero ¿cómo recuperaremos la certeza de que puede haber políticos, autoridades y ciudadanos honestos? ¿Cómo reacostumbrar a nuestros niños y jóvenes a confiar en el otro, a confiar en el vecino? ¿Cómo demostramos que la mentira no es viveza y que el fin no justifica los medios, que es tan corrupto el que da como el que recibe porque hay corrupción en lo público y en lo privado, que no existen mentiras piadosas ni blancas tampoco sanas envidias ni perdón para ladrón que roba a ladrón?”.



“Y lo que es más grave y doloroso, ¿cómo recuperamos la familia, el amor al prójimo, la solidaridad, el bien común, la verdad, la honestidad a toda prueba. Le pido que impriman toda la fuerza que sea necesaria al tema de la prevención y el trabajo de la sociedad”, enfatizó el Presidente de Ecuador.



“Sabemos que la honestidad y la transparencia nos hacen extremadamente vulnerables, en nuestra honra, en nuestro espíritu, en nuestro físico inclusive. De cualquier forma, dice la Madre Teresa, sé honesto y sé transparente”, finalizó Moreno.