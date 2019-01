Ecuador reconoce la presidencia (i) de Juan Guaidó

LEA TAMBIÉN

La tarima donde se esperaba a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, tenía las banderas y el Escudo de Venezuela. Era una señal de que algo distinto iba a ocurrir. En ninguna manifestación anterior se había visto algo así. Y era para darle el cargo de solemnidad a la juramentación que hizo Guaidó como presidente interino de Venezuela.

“Hoy 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución (...) ante Dios todopoderoso, Venezuela (...) juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela”, dijo ante cientos de miles de asistentes.

Entre gritos de júbilo, dijo que daba este paso para “lograr el cese de la usurpación, (instalar) un gobierno de transición y tener elecciones libres”.



Guaidó se fundamentó en el artículo 233 de la Constitución, que afirma, en uno de sus incisos, que una falta absoluta del Presidente es “el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato”. Este órgano del Estado no reconoció la posesión de Maduro el pasado 10 de enero y lo declaró “usurpador” de la Presidencia al haber triunfado en unas elecciones ilegítimas, en mayo del 2018.



No hubo que esperar mucho para que muchos países de la comunidad internacional reconocieran la presidencia de Guaidó. Estados Unidos, Ecuador, Francia, Canadá, Brasil, Perú, Paraguay, Guatemala, Chile, Colombia, Argentina, Panamá, la Unión Europea, entre otros, respaldaron al joven político venezolano que pasó de ser poco conocido a poner contra las cuerdas a Maduro.



Facebook e Instagram le retiraron las insignias de verificación que lo reconocían como Presidente de la Nación.



Para el presidente estadounidense, Donald Trump, Guaidó tiene el “papel de única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano” y que “invocó la Constitución” para “declarar a Nicolás Maduro ilegítimo y, por lo tanto, la oficina de la Presidencia quedó vacante”.



El presidente Lenín Moreno, en un video enviado desde Suiza, en donde participa en el Foro de Davos, sostuvo que Ecuador siempre ha pedido una solución pacífica en Venezuela y que “se hace eco” del pronunciamiento de la Asamblea, que se realizó “dentro del marco de las normas de la Constitución, que corresponde un relevo presidencial”.

Finalmente, Moreno auguró que se llame a elecciones libres, con observación internacional que “inauguren una nueva era de prosperidad democrática y de fraternidad”.



Caracas y varias ciudades venezolanas fueron el escenario de multitudinarias movilizaciones de oposición al Régimen. La de Caracas fue contundente, aunque de poca duración: muchos venezolanos temían la represión de los grupos de choque chavistas y de las fuerzas de seguridad. Al cierre de esta edición, se registraban 13 muertos desde la noche del martes, según el Observatorio de Conflictividad Social, crítico del gobierno.



También hubo movilizaciones a favor del Régimen que, llegada la multitud al Palacio de Miraflores, escucharon a Maduro, quien culpó el “cerco mediático”, que ignoraba la expresión del “pueblo venezolano que pone y saca presidentes” por vía democrática.



Además, decidió cortar relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos y dio 72 horas para que los representantes de Washington abandonen el país. Y de Lenín Moreno dijo que era “un nazifascista” y un “presidente nefasto”.



Pero Guaidó contrarió aún más a Maduro y dijo que su país no rompía relaciones con ningún país y pidió a todos los países que lo reconocieron que mantengan sus sedes diplomáticas en el país.



Maduro recibió respaldos, al cierre de esta edición, de Bolivia, México, Cuba y Rusia (en este caso, el senador Andréi Klímov, dijo que el país seguirá apoyando a Caracas, según el diario El Universal, de tendencia chavista). Pero sobre todo del alto mando militar. Según el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, “los soldados de la Patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la Ley. La FANB defiende nuestra Constitución y es garante de la soberanía nacional”.



Pero, el general de división, Jesús Alberto Milano, pidió a los militares que participen pacíficamente en contra de “la dictadura de Maduro”, según la cadena colombiana NTN24.



El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, pidió a Maduro que renunciara a la Presidencia pues “el pueblo venezolano ha sufrido ya durante bastante tiempo su desastrosa dictadura”, por lo que debiera hacerse “a un lado en favor de un líder legítimo que refleja la voluntad del pueblo”.También dijo que no retirará al personal diplomático.



Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que “si Maduro y sus compinches responden con violencia, dañan a cualquiera de la Asamblea Nacional o a otros responsables elegidos debidamente tenemos para adoptar todas las opciones encima de la mesa”. Más tarde,Trump avaló esta idea.



La OEA se reúne hoy, en forma extraordinaria, para analizar los hechos en Venezuela.