Ecuador vuelve a financiarse con China luego de once meses

Con un crédito de USD 900 millones del Banco de Desarrollo de China (CDB por sus siglas en inglés), el Gobierno volvió a incluir al dragón asiático entre sus acreedores. La operación de financiamiento más reciente fue hace 11 meses.

El préstamo se concretó a un interés del 6,5%, seis años de plazo y dos de gracia.



Ayer, el presidente Lenín Moreno anunció que tras su reunión con su homólogo Xi Jinping en el marco de la gira que empezó el lunes, el país obtuvo este y otros dos desembolsos que totalizan USD 999, 3 millones.



Al préstamo del CDB se suma uno del Eximbank por USD 69,3 millones, para la reconstrucción por el terremoto del 2016, a una tasa de interés del 2% y un plazo de 20 años.



El otro corresponde a ayuda no reembolsable para temas de seguridad militar por USD 30 millones.



Según el Mandatario, con el crédito del CDB se alcanzó la tasa más baja de la historia con este banco chino. De acuerdo con datos publicados en la página del Ministerio de Finanzas, esta entidad financiera ha otorgado préstamos a tasas menores pero a menos años. Por ejemplo, en el 2010 el país recibió del banco USD 1 000 millones a una tasa del 6%.



Sin embargo, los analistas destacan que el crédito actual tiene mejores condiciones que los concretados durante el anterior Régimen, cuando el país recibió recursos chinos comprometiendo petróleo o atados a la ejecución de obras.



Por ejemplo, en el 2016 el Fisco recibió USD 500 millones del CDB atados a proyectos específicos de inversión con empresas chinas.



Danilo Albán, economista de Analytica Investments, señala que la operación de ayer fue exitosa, debido a que la tasa de interés de 6,5% es más baja que la que tendría que pagar Ecuador si decidiera emitir deuda en bonos en los mercados internacionales.



En el 2018 el acceso a financiamiento mediante bonos se volvió complejo para Ecuador, por el incremento del indicador de riesgo país.



Albán señala que la tasa de interés en los mercados internacionales estaría entre 9,9% y 10,1% si Ecuador emitiera bonos en este contexto.



Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, menciona que aunque el plazo es corto (seis años), es positivo que el Gobierno haya conseguido los recursos sin comprometer petróleo u otras garantías, para solucionar las necesidades fiscales de diciembre.



En enero del 2016, por ejemplo, Ecuador recibió recursos del Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) por USD 970 a cinco años plazo, pero estaban atados a la compraventa de petróleo.



Spurrier mencionó, además, que este año “el país tuvo que poner montos importantes de garantía colateral en las operaciones con Credit Suisse y Goldman Sachs”.



Aunque Moody’s bajó ayer la calificación crediticia del Ecuador al pasarla de estable a negativa, el mercado le dio mayor importancia al nuevo acceso de financiamiento con China que al reporte de la calificadora. Esta situación se reflejó en el rendimiento de los bonos, que bajaron, explicó Albán.



Con las nuevas operaciones con la banca china, Ecuador ha recibido 26 créditos de ese país desde el 2010, que ascienden a USD 13 639,56 millones, la mayoría a plazos de entre cuatro y ocho años (ver gráfico).



Hasta octubre pasado queda pendiente pagar USD 6 468 millones de deuda a este país.



Antes del viaje a China, que se anunció en agosto, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo en varias ocasiones que Ecuador no debe ‘satanizar’ ninguna fuente de financiamiento, haciendo referencia a China y al Fondo Monetario Internacional (FMI), siempre que las condiciones sean favorables.



De ahí que para el próximo año el Fisco también espera recursos del gigante asiático.



En la Pro forma 2019, Finanzas detalló que USD 1 429 millones vendrán del CDB; esto representa el 18% del financiamiento esperado para el próximo año, que asciende a USD 8 166 millones.



Del Eximbank, mientras tanto, se espera recibir USD 137,9 millones, según la Pro forma.



Además, en un comunicado, el Gobierno adelantó que hay expectativas en créditos a los que se podría acceder “a futuro”, por unos USD 3 500 millones, en la banca china de inversión del CDB y del ICBC.



En la reunión entre los mandatarios se firmaron nueve acuerdos de cooperación en temas como agricultura, prevención de riesgos, seguridad militar, entre otros. Y Ecuador rubricó su adhesión a la multimillonaria iniciativa de inversiones china conocida como la Franja y la Ruta de la Seda.