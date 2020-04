Vehículos podrán circular solo un día a la semana en Ecuador desde este lunes 6 de abril del 2020

LEA TAMBIÉN

La nueva restricción vehicular rige desde este lunes 6 de abril del 2020 en Ecuador. El Gobierno aplica medidas más drásticas de circulación para prevenir el contagio de coronavirus covid-19 en el país.

Los automotores solo podrán circular de lunes a viernes, un día por semana, con base en el último dígito de la placa. Los fines de semana, sábado y domingo, no circulará ningún vehículo, excepto los que tienen salvoconducto.



"Hemos tomado varias decisiones para restringir, para endurecer las medidas, debido a la propagación del covid-19", dijo la ministra María Paula Romo el pasado viernes 3 de abril.



Desde este 6 de abril solo podrán circular con el último dígito de la placa:



- 1 y 2 el lunes.

- 3 y 4 el martes.

- 5 y 6 el miércoles.

- 7 y 8 el jueves.

- 9 y 0 el viernes.



Ningún auto particular podrá circular sábado y domingo.

Así se señala en la resolución tomada este viernes 3 de abril por del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional.



Entérate cuáles son las nuevas medidas de restricción vehicular. Quito no bajes la guardia ante la observancia y cumplimiento de lo establecido debido a la emergencia sanitaria que aqueja a nuestro país y el mundo. #QuédateEnCasa #YaNoFaltaMucho pic.twitter.com/qINLSbXwzH — AMT Quito (@AMTQuito) April 3, 2020



"Los permisos para salir de la casa son excepcionales y vamos a sancionar de manera más estricta el salvoconducto. Tener el salvoconducto no significa que ya puedo circular, significa que voy a poder verificar si es que les mentí a las autoridades. En el salvoconducto dice el motivo de salida de la casa. Si es que no es verificable, si es que no se puede comprobar que ese motivo existe, van a ser sancionados", señaló la ministra María Paula Romo sobre los salvoconductos.



Según el último informe emitido la mañana del domingo 6 de abril, en Ecuador existen 3 646 personas contagiadas con la nueva cepa del coronavirus, 5 137 casos con sospecha, 100 pacientes que recibieron el alta hospitalaria y 180 fallecidos a causa del covid-19.