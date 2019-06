Ecuador y Chile dan los primeros pasos para negociar un TLC

LEA TAMBIÉN

Ecuador y Chile buscan modernizar y actualizar el intercambio comercial. Por eso está previsto que esta semana empiecen en Quito las negociaciones para llegar a un tratado de libre comercio (TLC) entre los dos países.

El actual intercambio comercial que rige entre ambas naciones se sustenta en el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) y la mayoría de bienes que se intercambia no paga aranceles.



Rodrigo Yáñez, titular de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, explica que el objetivo del tratado de libre comercio es profundizar y modernizar el ACE mediante la negociación de un acuerdo que contenga disciplinas de última generación. Entre ellas, telecomunicaciones, comercio electrónico, comercio de servicios, género, pymes, laboral y medioambiente.



El intercambio de bienes y servicios entre Chile y Ecuador ascendió el año pasado a USD 2 109 millones, un incremento de 8,6% frente al 2017.



Las exportaciones chilenas alcanzaron los USD 493 millones, mientras que las ecuatorianas, USD 1 616 millones. Sin embargo, en el comercio no petrolero existe un déficit de USD 166 millones para Ecuador.



Las cifras de comercio nos inspiran a seguir trabajando para aumentar el intercambio bilateral y diversificar nuestra oferta exportable, dotando a las negociaciones de un marco jurídico más claro, moderno y transparente”, dice Yáñez.



Las negociaciones de un TLC con Chile serán claves para continuar con la apertura comercial ecuatoriana.



Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), asegura que contar con un tratado comercial con Chile será positivo, puesto que ese país está entre los 10 socios comerciales más importantes que tiene el Ecuador.



Según el vocero de Fedexpor, hay intereses en el área de servicios. Desde Ecuador, indica, se provee de servicios en software financiero y Chile tiene presencia en educación.



Legarda cree que las rondas de negociación podrían ser dos o tres y que el acuerdo estaría cerrado este año.



Un posible TLC con Chile genera expectativas positivas entre exportadores e importadores, ya que si bien ahora la mayor parte de productos del ACE gravan el 0% de arancel, un acuerdo más amplio permitirá incorporar más productos y servicios, así como aspectos técnicos que faciliten el intercambio comercial.



Un segmento con potencial para los productores ecuatorianos es el de derivados del banano. La fruta tiene una buena acogida entre los consumidores chilenos.



Según las últimas cifras de Trade Map y de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), durante el 2018 Chile importó 231 883 toneladas de banano; de ellas, 229 471 llegaron desde el Ecuador.



Richard Salazar, presidente de la Acorbanec, señala que el mercado chileno prefiere la fruta entera, por lo que las exportaciones casi en su totalidad son de ese tipo. En una pequeña porción se envían derivados como las compotas de alimento para bebés.



Según datos de Fedexpor, las exportaciones no petroleras del país suman más de 450 productos de unas 630 empresas ecuatorianas. Entre los principales productos están banano, conservas de atún, plásticos y manufacturas, conservas de frutas y de vegetales y camarón. Del lado chileno, los productos que más llegan al Ecuador son frutas, preparaciones alimenticias, fármacos, papel y productos plásticos.



Para Ecuador, contar con un tratado de libre comercio con Chile es un paso necesario para ingresar a la Alianza del Pacífico. Para completar esa tarea, aseguran los exportadores, el país ya debe pensar en negociar un acuerdo comercial con México.