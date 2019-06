Ecuador, más cerca de la Alianza del Pacífico

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En una semana se prevé que esté listo en la Asamblea un informe sobre la denuncia del Ecuador al tratado constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).

Aquello significa un nuevo hito en la política exterior del Gobierno de romper con el eje bolivariano, que lideraba el extinto presidente venezolano Hugo Chávez.



Si la Asamblea la aprueba, la salida de Unasur se dará casi un año después de que el país dejara de formar parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), como producto de los efectos de la ola migratoria que se origina en Venezuela.



La apuesta ahora son nuevos mecanismos de integración como la Alianza del Pacífico, que entre el 1 y el 6 de julio del 2019 prevé desarrollar una cumbre en Perú.



De acuerdo con la Cancillería, se espera que en ese contexto se oficialice el inicio de las negociaciones comerciales para que el país sea aceptado como miembro asociado.



Sin embargo, las tratativas podrían tomar entre seis meses y un año, ya que con cada país miembro hay un relacionamiento distinto.



El Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene que la incorporación del Ecuador a la Alianza traería “claros beneficios para completar un proceso, en principio se planteó con un esquema de cinco miembros fundadores”.



El exvicecanciller Marcelo Fernández de Córdova considera positivo que el Ecuador se integre a este bloque comercial. Recordó que es una instancia de la que el país debió formar parte desde un inicio.



Precisamente, en julio del 2018 Ecuador oficializó su intención de vincularse a este mecanismo como miembro asociado. Ocurrió en la XIII Cumbre del grupo, que se efectuó en Puerto Vallarta, México.



En esa ocasión, los cuatro Estados miembros (Chile, Colombia, México y Perú) ofrecieron su respaldo al Ecuador en su proceso de incorporación, que iniciaría una vez resueltas las negociaciones de asociación que estaban en curso con Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur. Meses después, el país mostró su interés de integrarse como un miembro pleno.



La Cancillería recordó que cuando se creó la Alianza del Pacífico, en el 2011, Ecuador fue invitado a formar parte del proceso desde sus inicios.



En ese entonces, la política exterior tenía una mayor cercanía con organismos afines a la corriente del Socialismo del Siglo XXI que compartía el anterior Gobierno.



El coordinador jurídico de la Cancillería, Gonzalo Salvador Holguín, cree que en el caso de Unasur no solo fueron las diferencias políticas las que liquidaron a ese ente, sino también el “exceso de burocracia”.



Actualmente, de los 12 países que la integraban solo se mantienen Venezuela, Bolivia y Uruguay. Mientras, Guyana y Surinam todavía se encuentran a la expectativa.



En su lugar se perfila otro organismo: el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), por iniciativa de los gobiernos de Colombia y Chile.



Según la Cancillería, el 22 de marzo pasado el Ecuador suscribió la Declaración Presidencial Conjunta y desde entonces “ha participado activamente de todas las reuniones convocadas por Chile”.



Los ministros de relaciones exteriores de los países participantes fueron instruidos para profundizar el diálogo, con el objetivo de “lograr un espacio de colaboración sudamericana”.



Esta instancia delineará planes conjuntos en materia de telecomunicaciones , energía, transportes, desastres naturales, defensa, obras públicas y salud.



Representantes de la Cancillería señalaron que la negociación del acuerdo marco de Prosur, así como los términos para la construcción de la iniciativa, se encuentran en una etapa inicial. Por el momento no se han fijado plazos para completar esta tarea.

Sin embargo, la idea es marcar distancia con la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) ya que el propio Sebastián Piñera adelantó que Prosur será un “organismo dinámico y flexible, que no se dejará ahogar por el exceso de ideología y de burocracia”.



La excanciller Nina Pacari considera que por el momento no hay un plan de acción definido para la creación de Prosur. Sostiene que una vez que eso se defina, se podrá evaluar si la presencia de Ecuador es positiva o no.



El interés en consolidar Prosur quedó ratificado durante el quinto consejo Binacional entre Ecuador y Chile, que se efectuó a inicios de junio en Santiago.



Allí, el mandatario anfitrión, Sebastián Piñera, explicó que se remitió a los ocho países que firmaron la Declaración los planes de cooperación que darán origen al organismo.



En contexto



Se prevé que en Perú se realice la XIV cumbre de la Alianza del Pacífico. El Gobierno del Ecuador planea dar un nuevo paso para incorporarse a este grupo. Mientras tanto, avanza el trámite para la salida de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).