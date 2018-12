Un nuevo acuerdo nacional, la meta del tercer Vicepresidente del Gobierno de Lenín Moreno

LEA TAMBIÉN

La designación de un tercer vicepresidente en menos de dos años de gestión supone para el Gobierno un nuevo punto de inflexión. El círculo cercano al presidente Lenín Moreno cree que la designación de Otto Sonnenholzner, que este martes, 11 de diciembre del 2018, logró el consenso en casi todas las bancadas de la Asamblea -menos del correísmo-, allana el camino para proponer al país un Acuerdo Nacional.

Desde el fin de semana pasado, Moreno se ausentó de Ecuador para viajar a China en busca de acuerdos comerciales, pero se prevé que entre lunes y martes de la próxima semana, ya en Carondelet, delegue las funciones que deberá cumplir su nuevo compañero en la Casa de Gobierno y que girarán alrededor de un nuevo acuerdo nacional, según fuentes consultadas.



Este martes fue el propio Sonnenholzner, quien tras ser posesionado en el cargo, apeló al consenso que generó su designación entre las bancadas de Alianza País, Creo, el Partido Social Cristiano (PSC), SUMA y partidos de minoría, para llamar a la unidad.



“Ojalá el consenso demostrado hoy sea la señal de un camino que podamos transitar juntos en unidad de objetivos y por el beneficio de todos”, expresó desde el atril principal que se ubica en medio del hemiciclo legislativo.

Su designación se dio con el voto de 94 asambleístas. Los 27 correístas votaron en contra y solo cuatro se quedaron para escuchar su discurso. Mientras, siete de quienes integran el Bloque de Integración Nacional (BIN), que agrupa a partidos de minoría, se abstuvieron.



Antes de salir por la alfombra roja por la puerta principal de la Asamblea, acompañado de su esposa y de la presidenta del Parlamento, la oficialista Elizabeth Cabezas, Sonnenholzner habló del desafío que para él implica este cargo, a sus 35 años, de los cuales 12 se dedicó a la radiodifusión.



“Estar aquí hoy implicó poner mi vida en pausa, en pausa profesional, en pausa familiar en alguna forma también, vida a la que regresaré una vez cumplido el compromiso que asumo hoy como Vicepresidente de la República”, expresó.



Sonnenholzner manifestó que acude “al llamado del Presidente, al llamado del país, como un ciudadano más en un momento clave para la democracia, para la ética, para la recuperación de la confianza en las instituciones y la confianza en las personas”.



La designación se dio en poco menos de una hora y media. Ximena Peña, coordinadora de AP, contó que su bancada mantuvo una reunión previa con él para “conocerle y escucharle”.



“Creo que fue bastante interesante la reunión y creo que eso fue lo que consolidó la votación”, aseveró. La cita fue a puertas cerradas en las oficinas que ocupa la presidenta Cabezas y contó con la participación de la ministra del Interior, María Paula Romo.



En el Pleno, cada una de las bancadas tuvo espacio para intervenir, mediante un interlocutor elegido por sus propios bloques. Jaime Olivo lo hizo por Pachakutik y Lira Villalva por el bloque correísta.

“Antes de que se fuera la vicepresidenta Vicuña ya tenían la terna y nos engañaron diciendo que estaban en apuros armándola”, expresó Villalva, mientras su colega Esteban Melo pidió que la Secretaría de la Asamblea le entregue información relacionada con la terna, en la que además de Sonnenholzner estaba Nancy Vasco, de la fundación El Triángulo, y el experto en temas educativos Agustín Albán.



También intervinieron Homero Castanier, coordinador del bloque de Creo; Henry Cucalón por PSC - Madera de Guerrero; Guillermo Celi por el movimiento SUMA; Fernando Burbano, por el movimiento Juntos Podemos, además de Jimmy Candell, del BIN, en apoyo a Sonnenholzner.



“Por la institucionalidad del país vamos a respaldarle y esperamos que usted vaya y haga honor al cargo de la Vicepresidencia”, le dijo Castanier.



Mientras, desde Alianza País Alberto Arias se encargó de mocionar al Pleno el perfil de Sonnenholzner, aunque al igual que Cabezas y otros legisladores, tuvo problemas al pronunciar ese apellido.



“Soy Otto Sonnenholzner Sper, pero quiero que me llamen Otto porque ya sabemos que lo del apellido no va a funcionar”, aconsejó el flamante Vicepresidente.



En la Asamblea también reapareció el exministro Ricardo Patiño, quien pidió a Jorge Glas, el primer vicepresidente de Moreno, que suspenda una huelga de hambre en la cárcel de Latacunga en donde cumple una pena por corrupción.



Agustín Albán, quien era el tercer integrante de la terna, no acudió este martes al Pleno. Se excusó de asistir porque reside en México, en donde es rector de la universidad Univermilenium. Con una carta felicitó a Sonnenholzner.



Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República



“En la vida, la experiencia se define más por la trayectoria que por la edad, por la preocupación más que por la juventud o la falta de experiencia, no se clama en un discurso, se aclara o se demuestra con acciones, así como lo hace la generación que represento”.



Fernando Burbano, asambleísta del movimiento Juntos Podemos



“Que este pedido de confianza sea seguido de un amplio diálogo

nacional”.



Homero Castanier, coordinador de Creo



“Señor Presidente, no se puede volver a equivocar, no podemos seguir con una vicepresidencia en vacancia, con una vicepresidencia con encargos, con vicepresidentes andando por fiscalías o juzgados, no podemos seguir con vicepresidentes presos siendo vergüenza internacional”.