Duque entregó a ONU datos falsos sobre guerrilleros colombianos en Venezuela

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente Iván Duque entregó el jueves 26 de septiembre del 2019 a la ONU un informe sobre la supuesta presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela que incluye al menos dos fotos con datos falsos.

El Mandatario publicó en Twitter una serie de imágenes que le entregó al jefe de la ONU, Antonio Guterres, como “evidencia” de la presencia de guerrilleros del ELN en Venezuela, entre ellas una que muestra supuestas actividades de “adoctrinamiento” en “escuelas rurales” en el estado venezolano de Táchira en abril de 2018.



Una de esas imágenes muestra a hombres y mujeres vestidos como guerrilleros del ELN en una ronda infantil supuestamente en Táchira.



Pero el diario El Colombiano de Medellín dijo que recibió esa imagen de Inteligencia militar y la utilizó para ilustrar un reportaje sobre el reclutamiento de niños por parte de rebeldes en el departamento de Cauca, en el Pacífico colombiano, que fue publicado el 7 de junio de 2015.



“Esa información no es del ELN en Venezuela, es en Cauca, la obtuvimos en 2015 en exclusiva en el Cauca, nos la pasó Inteligencia militar”, dijo Javier Alexander Macías, periodista de El Colombiano y autor del reportaje.



AFP no pudo confirmar de manera independiente dónde se tomaron esas imágenes.

El ELN delinque en asocio con organismos de Seguridad de Venezuela, reparte alimentos en nombre de la dictadura y afecta a ciudadanos venezolanos y colombianos en los dos lados del límite de frontera. Atención: sellos del ELN en cajas de alimentos del régimen #PruebasVenezuela pic.twitter.com/3GkYSWdUA5 — Iván Duque (@IvanDuque) September 26, 2019



Duque afirmó el viernes 27 de septiembre que la imagen es “anecdótica dentro del dossier” entregado a la ONU. “Es una foto de contexto y el dossier tiene tanto fotografías de contexto, como fotografías propias de Inteligencia colombiana”, agregó en un conversatorio en la ciudad estadounidense de Miami.



Fotos AFP



Además, en los documentos entregados a Guterres se denuncia una “masacre” ocurrida en el estado venezolano de Bolívar en octubre de 2018 por “enfrentamientos” entre el ELN y pandilleros venezolanos.



El mensaje está ilustrado con una foto de una cabaña que tiene un grafiti con las siglas ELN (Ejército de Liberación Nacional), pero la imagen fue tomada en la región colombiana del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, por el fotógrafo de la AFP Luis Robayo.



“Esta foto la tomé el 20 de septiembre de 2018 en un viaje que hice a la región del Catatumbo para hacer un reportaje”, afirmó Robayo.



La portavoz del Ministerio de Defensa se disculpó este viernes con AFP vía telefónica y reconoció que en total hay al menos tres fotografías de la agencia en el dossier, que no se ha hecho público en su totalidad.



La mencionada del Catatumbo, otra de Robayo a una rebelde del ELN en Chocó (noroeste) y una del fotógrafo Raúl Arboleda a disidentes de la exguerrilla FARC en Guaviare (sur), afirmó. Las fotos fueron tomadas en territorio colombiano y no en Venezuela.



La portavoz aseguró que anexarán un “documento aclaratorio” al dossier.



“Investigando”



Una fuente de la Casa de Nariño, sede de gobierno, aseguró que la primera imagen fue tomada en junio de 2013 en Táchira y publicada en 2018 en un informe de la ONG venezolana Fundaredes, que se describe en su página web como defensora de derechos humanos y de la democracia.



“El Gobierno está investigando por qué inteligencia militar entregó esa foto a El Colombiano diciendo que fue tomada en el Cauca en 2015”, afirmó.



La fuente de la Presidencia respaldó la información adjuntando un enlace de una noticia publicada el 18 de julio de 2013 en el portal noticierodigital.com.



El texto recoge un testimonio del director de Fundaredes y del Colegio de Profesores de Venezuela, Javier Tarazona, en el que denuncia que el ELN reparte “material subversivo” en escuelas fronterizas para “adoctrinar a los niños”.



Sin embargo, la nota no publica la foto ni describe la escena de la imagen entregada por Duque a Guterres. Una búsqueda inversa de la fotografía arrojó que fue publicada por primera vez el 7 de junio de 2015 por El Colombiano y luego el 27 de abril de 2018 en fundaredes.org.



El Colombiano publicó el jueves otras tres fotografías de la misma secuencia en que se ve a los guerrilleros en la ronda con los menores.



Tarazona explicó en un comunicado que la imagen “forma parte del material recopilado por nuestros activistas” y “son elementos probatorios de nuestras denuncias en el mes de julio del 2013”. Y que habría sido tomada en la Escuela Rural Novilleros del Estado Táchira.



El activista no explica por qué esperaron cinco años para publicar la foto.



Desde el gobierno de Álvaro Uribe (2002-10), Colombia ha denunciado que Venezuela protege y da refugio en su territorio a guerrilleros y narcotraficantes.



En la Asamblea General de la ONU, Duque urgió el miércoles al organismo internacional a tomar acciones sobre el apoyo de Caracas a grupos armados que atacan a Colombia desde el otro lado de la frontera, de 2 200 kilómetros.