El distanciamiento social es la clave para frenar el virus, recomienda OPS

Gina Watson, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), hizo un llamado a la ciudadanía para que los casos de covid-19 no se incrementen. Esta realidad puede cambiar si se toman en cuenta dos medidas simples: el distanciamiento social y no salir de la casa.

La representante del organismo internacional sostuvo que el virus es de rápida transmisión de persona a persona, ya que, el contagio se da por estornudos, tos, e incluso mientras se habla. Además, hay evidencia de que permanece por un periodo de tiempo (entre tres horas y nueve días) sobre las superficies como mesas, sillas, aparadores, etc.



Watson también detalló que el covid-19 es de rápido escalamiento, es decir, se produce un incremento considerable en el número de casos; hace un pico y desciende. En Ecuador, por ejemplo, el domingo 15 de marzo del 2020 se reportaron 37 diagnósticos; el lunes 16 eran 58 y el martes, 111. Hoy, miércoles 18 de marzo, alcanzó los 155. Por lo que las medidas de prevención, de restricción de la movilidad y el distanciamiento social de mínimo un metro por persona son importantes. “Con estas medidas la población puede aportar en el aplanamiento de esta curva (de casos positivos)”.



Si no se acatan las medidas, el efecto en Ecuador será considerable. Watson destacó que la ministra de Salud, Catalina Andramuño, ya habló sobre una transmisión comunitaria. Con este término se conoce a los contagios que se dan entre personas que no han viajado a zonas de riesgo o que no han estado en contacto con alguien que dio positivo para el virus. Lo define la Organización Mundial de la Salud (OMS).



“En Guayas, Guayaquil, hay más del 70% de los casos, por lo que la información indica que hay una transmisión comunitaria en Guayas. Circula comunitariamente”, expresó la representante para Ecuador de OPS.



Watson recordó a la ciudadanía que no se debe tomar el tema a la ligera, ya que para esta enfermedad respiratoria no hay tratamiento ni vacuna. “No hay tratamiento y se habla de dos pruebas de vacunas pero el tiempo más cercano para que estén listas será de un año. Estas deben ser probadas de forma clínica”.



Cuando empezó el brote, la OMS hizo varias recomendaciones y exhortó a los países a que manejen protocolos y se tomen medidas para evitar la circulación de este virus, que se presentan con tos seca, fiebre mayor a 38 grados y problemas respiratorios. En El Salvador, por ejemplo, se cerraron las fronteras, antes de la llegada del virus, resaltó Watson. “El principio es cómo crear aquellos elementos para evitar que el covid-19 llegue a los países”.



Finalmente, Gina Watson confirmó que el número de diagnósticos positivos seguirá creciendo. “Es una realidad que va a seguir subiendo. El comportamiento de la curva puede aplanarse o modificarse si las personas cumplen con las medidas como aislamiento social. Quédese en casa y proteja a su familia. Si sale no se expone usted ni a sus seres queridos. Si no quiere sentir el día de mañana que infectó a un familiar y muere, posiblemente, solo por salir de la casa a pasear al perro”.