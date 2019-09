Disney Cruise Linea dejó a sus empleados en la isla durante el paso del huracán Dorian

LEA TAMBIÉN

Disney Cruise Line fue el centro de muchas críticas por no evacuar al personal de la empresa durante el paso del huracán Dorian que dejó enormes daños en Bahamas.

La companía de cruceros, Disney Cruise Line, que cuenta con su isla Castaway Cay, en Islas Abaco y Grand Bahamas, decidió no evacuar a sus empleados. Una usuaria Twitter escribió que su hermana, junto a otros empleados, no había abandonado la isla a pesar de la alerta por el paso del huracán, la cuenta y el tuit fueron eliminados de la red social.



El huracán Dorian de categoría 5, la máxima en la escala Saffir Simpson, se convirtió en el más fuerte que azota el archipiélago de Bahamas desde que se tienen registros. El ciclón tocó tierra el domingo 1 de septiembre en el Cayo Elbow, en las islas Ábaco, y golpeó hasta el lunes y martes Gran Bahama. Las autoridades confirmaron que siete personas perdieron la vida y que provocó una devastación sin precedentes en las islas Ábaco.



Kim Prunty, vicepresidenta de comunicaciones y asuntos públicos de Disney Cruise Line, indicó que "Castaway Cay está al sur de las condiciones climatológicas más significativas. Disney Cruise Lines está en contacto regular con el líder del personal de la isla y todos están a salvo. El pronóstico muestra vientos con fuerza de tormenta tropical, que es lo que hay ahora. Existen amplias medidas para mantener a la tripulación segura. Un refugio en la isla alberga a toda la tripulación y está abastecido con un suministro abundante de alimentos y agua".



La empresa también publicó un comunicado en el que afirma que parte de la tripulación de Disney Cruise Line permaneció en la isla y que su cuidado y seguridad es la máxima prioridad de la empresa. Además, en un comunicado, Bob Iger, presidente y director ejecutivo de Walt Disney, dijo que "está con el pueblo de las Bahamas". Pero no ha trascendido nueva información sobre el estado de los empleados que no abandonaron la isla.



El huracán Dorian se mueve este miércoles 4 de septiembre del 2019 en dirección nor-noroeste en paralelo a la costa nororiental de Florida con vientos máximos sostenidos de 105 millas por hora (165 km/h) e intensas lluvias, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU. Este huracán actualmente es de categoría 2.