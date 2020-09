Dirigentes y precandidatos de cuatro movimientos eliminados rechazan decisión del CNE

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los dirigentes y precandidatos de los cuatro movimientos eliminados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazaron la decisión adoptada por los vocales de mayoría. Este miércoles 16 de septiembre del 2020, la presidenta Diana Atamaint y los consejeros José Cabrera y Esthela Acero dejaron sin efecto la inscripción de los grupos Fuerza Compromiso Social (Lista 5), Libertad es Pueblo (Lista 9), Justicia Social (Lista 11) y Juntos Podemos (Lista 33), como parte de un proceso administrativo de revisión.

El ente electoral dio cumplimiento a las recomendaciones de Contraloría, que a través de un examen especial publicado en agosto del 2019 detectó irregularidades en la calificación de las firmas que presentaron esas agrupaciones.



Tras la resolución, el precandidato presidencial de Juntos Podemos, Paúl Carrasco, anticipó que apelarán la resolución y dijo que continuarán con el trámite de inscripción del binomio hasta que la cancelación quede en firme. Su compañero de fórmula es Frank Vargas Anda.



Manuel Castilla, director de Justicia Social, calificó a la decisión como “absolutamente equivocada”. Afirmó que una vez que sean notificados apelarán ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). También reiteró que inscribirán a Fabricio Correa como postulante presidencial, mientras no haya un veredicto final. La aspirante a la vicepresidencia de esa agrupación es Marcia Yazbeck.



“Si tomamos en consideración las 19 526 firmas que no han sido contabilizadas o valoradas por Contraloría en su famoso “informe de auditoría”, más las firmas que han sido “declaradas como válidas” que son 169 279 firmas, suman un total de 188 805 firmas, con lo cual cumplimos claramente con el porcentaje del 1,5% de firmas del padrón electoral”, manifestó el dirigente.



Vanessa Freire, directora de Compromiso Social, contó que tomaron la decisión con indignación, pero no con sorpresa. Cree que hubo presiones políticas con la intención de sacar al correísmo de la carrera las elecciones del 2021.



Explicó que la resolución es contradictoria respecto a la que el CNE aprobó en agosto pasado, en la que se ratificó la personería jurídica. “La única intención ha sido sacarnos de la fase electoral; somos la primera fuerza política del país y este accionar antidemocrático debe conocerlo el mundo”.



Gary Moreno, director de Libertad es Pueblo y hermano del Presidente de la República, convocó a una rueda de prensa para pronunciarse sobre la eliminación del movimiento y sobre la polémica en torno al binomio que eligieron. El encuentro está programado para las 18:00.