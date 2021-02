Dirigentes indígenas ratificaron en Quito decisión de hacer una marcha para exigir el recuento de votos

En los exteriores del Consejo Nacional Electoral (CNE), los representantes de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, Ecuarunari y la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice) solicitaron a los miembros de este ente que se garantizara el acuerdo alcanzado entre los candidatos presidenciales: Yaku Pérez (Pachakutik) y Guillermo Lasso (Creo). Ambos presidenciables habían hablado de un recuento de votos en el 100% de Guayas y 50% de las actas en 16 provincias.

Sin embargo, este domingo 14 de febrero, el candidato de Creo remitió un documento en el que se plantea un recuento de hasta el 50% en seis provincias; más la totalidad en Guayas -como habían quedado el viernes-.



Gustavo Tenesaca, dirigente de Educación de la Ecuarunari, señaló este lunes 15 de febrero del 2021 frente al CNE que, si ese organismo no cumple con los acuerdos, a cabalidad, habrá movilizaciones en todo el país. Será dentro de sus territorios. También planean concentrarse en Quito y Guayaquil.



La marcha comenzará la madrugada del martes 16 de febrero del 2021 en Loja, en el sur del país. “Las bases están muy alertas para vigilar que se cumplan los acuerdos. La última salida es la movilización, por lo que la mejor forma es transparentar la información y el reconteo de votos”.



Javier Aguavil, otro dirigente que se concentró frente al CNE, manifestó que las bases del movimiento indígena están en vigilia. “Nos acogemos al derecho a la resistencia, como lo señala la Constitución de la República en el artículo 98, 99 y 1 del estado pluricultural”.



Aguavil afirmó que las movilizaciones serán pacíficas. “Hemos llamado a una marcha sin violencia. Queremos exigir al CNE que se respete el voto del pueblo y el acuerdo que se alcanzó entre los candidatos”. Y aclaró que no habrá cierre de vías en el país.



Por su parte, Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, mencionó que los miembros de las mesas de escrutinio que no hicieron su trabajo “tienen que ser sancionados con el rigor de la ley, el Código de la Democracia. Estamos pidiendo transparencia. Los miembros del CNE deben hacer cumplir los acuerdos. Si no lo hacen también buscaremos los mecanismos para la sanción de los vocales del CNE”.



A las 18:00, los integrantes del CNE se reunirán en Guayaquil para tratar el tema.