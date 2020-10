El BID decidirá este 15 de octubre si Richard Martínez ocupará la vicepresidencia de países en el ente

LEA TAMBIÉN

El directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) definirá hoy, jueves 15 de octubre del 2020, si acepta la postulación de Richard Martínez al cargo de vicepresidente de países en este multilateral.

Está previsto que a las 15:00 se conozca el resultado de la votación. El directorio tiene 14 sillas en las que se agrupa a los 48 países miembros.

El exministro de finanzas Richard Martínez fue postulado por el recién electo presidente del BID, Mauricio Claver-Carone.



La decisión de Martínez de aceptar la postulación generó críticas en el país, debido a que el artículo 153 de la Constitución ecuatoriana señala que los ministros de Estado, una vez hayan cesado en su cargo y durante los siguientes dos años, no pueden ser funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país.



El exministro Martínez explicó que, luego de hacer un análisis jurídico, decidió aceptar la postulación porque el BID "no es un organismo que capta y presta recursos como un banco comercial", sino, que, "es un es multilateral de desarrollo, que tiene accionistas a países".



Según Martínez, el BID no califica como acreedor del país porque no tiene fines de lucro y no persigue intereses de accionistas particulares.



Para Jorge Benavides, abogado constitucionalista, la norma es clara y Martínez no debería ocupar el cargo en el BID. "Se trata de una obligación constitucional que debería ser cumplida por parte del funcionario saliente", dijo.



Juan Francisco Guerrero, en tanto, señaló que el artículo de la Constitución no es una norma que se pueda aplicar fuera del Ecuador, por lo que Martínez no tendría un impedimento legal con respecto a la Constitución. El BID es un organismo que tiene sede en Washington, EE.UU.



"Las restricciones y requisitos para ocupar un cargo son dictados por el organismo contratante, en este caso, el BID. El BID es un organismo internacional, que no está regido por las leyes ecuatorianas", precisó.



Según Guerrero, Martínez podría enfrentar un juicio político, porque la Constitución permite estas acciones hasta un año después de que el funcionario deje el cargo. "Pero de todas formas, el juicio político no determinaría si ocupa o no el cargo, sería más bien una acción para sancionarlo políticamente, un castigo en relación a la opinión pública, pero no más".



Claver-Carone dijo en una entrevista con este Diario que el equipo legal del BID consultó con abogados y constitucionalistas en Ecuador para asegurarse de que no haya ningún tipo de violación y que todo esté acorde con la ley en Ecuador y al derecho internacional, que rige a los multilaterales. Añadió que, en su gestión, los países pequeños tendrán por primera vez espacio en el liderazgo del multilateral.



Para el presidente Lenín Moreno, la postulación de Martínez es una buena noticia. "Vamos a tener una buena palanca para el país", dijo en tono de broma el pasado 7 de octubre.