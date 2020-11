La directora de un centro carcelario de Manabí fue detenida y procesada por un presunto delito de concusión

Un juez penal de Manta dictó prisión preventiva en contra de Alexandra N., directora del Centro de Rehabilitación Social de Jipijapa, en Manabí. La noticia fue confirmada este sábado 7 de noviembre de 2020 por la Fiscalía.

A través de un comunicado, la entidad informó que la funcionaria fue procesada por un presunto delito de concusión.



La figura penal se estableció luego de una investigación que inició el pasado 22 de octubre. Ese día, un familiar de una persona privada de libertad presentó una denuncia en contra de la directora del centro carcelario.



La Fiscalía detalló que tiene pruebas que comprobarían que la funcionaria recibía dinero “a cambio de tramitar beneficios al interior de la cárcel y ante el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI)”.



Por esta razón, la funcionaria fue detenida la mañana de este sábado durante una serie de allanamientos que realizó la Policía y la Fiscalía.

#AHORA | #Manabí: por pedido de #FiscalíaEc, juez Juan Dueñas, de la Unidad Judicial Penal de #Manta, dicta prisión preventiva para la directora del CRS de #Jipijapa, Alexandra N. L., procesada por su presunta participación en el delito de concusión. #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/zLqZIUCCHX — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 7, 2020

El juez del caso ordenó que se abra una instrucción fiscal que durará 90 días. En ese tiempo, la Fiscalía deberá investigar los hechos y presentar las pruebas en contra de la directora. La defensa de la funcionaria también deberá presentar las pruebas de descargo sobre las acusaciones que pesan en su contra.



Después de la audiencia de flagrancias que se realizó este sábado 7, el juez dispuso el traslado de la detenida hasta el Centro de Privación de Libertad Tomas Larrea de Portoviejo.



En tanto, el SNAI aún no se pronunció sobre la detención de su funcionaria. No se conoce quién ocupará el cargo de la directora mientras esté en prisión.



Alexandra N. no es la única directora de un centro carcelario que es investigada por presuntos cobros ilegales a los detenidos. El pasado 3 de octubre, en Guayaquil, se registró la detención de Héctor Reyna, director de la Penitenciaría de Litoral.



El funcionario permanece recluido en ese mismo centro carcelario y también enfrenta una indagación por presunta concusión.



La Fiscalía lo ha señalado como parte de una organización delictiva que pedía fuertes sumas de dinero a cambio de beneficios en las celdas y trámites como las prelibertades.