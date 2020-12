El Director de la cárcel de Ambato será enjuiciado por la evasión de una interna que salió para retirar dinero en banco

El director del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad andina de Ambato, Carlos M., fue vinculado en la investigación por la presunta participación en el delito de evasión de una interna.

Un juez de la Unidad de Garantías Penales de la provincia de Tungurahua dictó medidas alternativas al funcionario y dispuso que la audiencia de juicio directo se realice el martes 12 de enero de 2021.

La decisión del magistrado se adoptó con base en los informes de una agente fiscal. Entre ellos, el parte policial de aprehensión de los involucrados, informes médicos de la presa, de reconocimiento del lugar de los hechos y otros.



El investigador encontró evidencias que vinculan al Director con la salida de la presa Glenda C. la tarde del pasado 3 de diciembre del 2020. Un conductor del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) y una guía penitenciaria acompañaron a la sentenciada, por el delito de asesinato de una joven, a dos sucursales de un banco de la ciudad. La pena que debe cumplir es de 34 años de reclusión.



La interna intentaba sacar dinero y le fue negado por ejecutivos de la entidad financiera. Los trabajadores alertaron al ECU 911 Ambato sobre el inusual retiro de efectivo. La policía los aprendió en el sector del Mercado Mayorista de Ambato al no justificar su presencia en el sector.



Según las investigaciones, los involucrados habrían salido a una revisión médica por un presunto embarazo de la presa, sin embargo, las historias clínicas e informes médicos no demuestran estado de gestación alguno.



El delito de evasión está tipificado en el artículo 274 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años.