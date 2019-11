¿Qué diferencia a Bolivia de Venezuela? Cuba, dice EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Para Estados Unidos, la razón por la cual en Bolivia las fuerzas de seguridad dejaron de apoyar al presidente Evo Morales, mientras que en Venezuela siguen respaldando al asediado mandatario Nicolás Maduro, es muy evidente: Cuba.

Funcionarios del Departamento de Estado afirmaron esta semana que la intervención del Gobierno comunista cubano en los asuntos internos bolivianos existía bajo el mandato de Morales, pero en mucho menor medida que lo que ocurre en la nación caribeña desde la llegada al poder del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013), mentor de Maduro.



“Creo genuinamente que el régimen (de Maduro) ya se habría ido si no fuera por los miles de cubanos que operan como una especie de sistema nervioso central de ese régimen”, dijo el representante especial de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela, Elliott Abrams.



“¿Cuántos agentes de inteligencia cubanos había en Bolivia? Estoy seguro de que había algunos, pero muy poquitos. Pero no en Venezuela. Miles de agentes de inteligencia cubanos permean el gobierno”, apuntó el miércoles 13 de noviembre del 2019 durante un evento por la democracia venezolana en Washington.



Abrams dijo que su papel es “espiar al Ejército” y “alejar” a cualquiera que no sea leal al “madurismo”, y destacó “el hecho sorprendente” de que los guardias de seguridad de Maduro “son cubanos, no venezolanos”.



“No creo que haya una razón más grande que explique esta diferencia”, afirmó.



Morales, aliado de La Habana al igual que Chávez y Maduro, dimitió el domingo 10 luego de que, tras cuestionadas elecciones en las que buscaba perpetuarse en el poder, las fuerzas de seguridad se sumaron a los manifestantes que exigían su salida. El exmandatario, que estaba en el cargo desde 2006, se refugió en México y denuncia un golpe de Estado.



Maduro, sucesor de Chávez en 2013, sigue en el poder con apoyo de los militares tras su cuestionada reelección de mayo de 2018, a pesar del abierto desafío del líder opositor y jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por Estados Unidos y otros 57 países.



El viernes 15 de noviembre, Maduro advirtió a la oposición que no tolerará que intente emular el “golpe de Estado” que sufrió Morales, según él con complicidad de Washington.



¿Quién está al mando?



Estados Unidos advirtió sobre el rol de Cuba en Venezuela ante las movilizaciones de este fin de semana convocadas por Guaidó, quien dijo sentir “un fresquito de libertad” tras la renuncia de Morales.



“Hay lecciones que se pueden tomar de Bolivia, pero hay que recordar siempre que el impacto de los cubanos (...) tiene otro nivel en Venezuela que en Bolivia”, dijo el viernes James Story, encargado de negocios para la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, instalada en Bogotá.



Story, quien era el diplomático de mayor rango en la Embajada estadounidense en Caracas hasta la suspensión temporal de las operaciones en marzo tras la ruptura de relaciones por parte de Maduro, dijo que en Venezuela los cubanos operan en el Ejército, los servicios de inteligencia y el palacio de Gobierno.



“Hace que a veces me pregunte quién es el encargado, ¿el dictador o los cubanos?”, dijo a periodistas durante una conferencia telefónica.



Como ejemplo del peso de La Habana en Caracas, Story mencionó la aparición “nada más y nada menos” que del embajador cubano en Brasil cuando esta semana partidarios de Guaidó intentaron ocupar la Embajada de Venezuela en Brasilia.



“Eso es algo que deberíamos siempre recordar, que son los cubanos que no quieren que la gente, el pueblo de Venezuela, levante su voz”, subrayó Story, al señalar que “los cubanos se han empotrado a todos los niveles y han hecho todo para socavar la capacidad de las Fuerzas Armadas”.



En Bolivia, “la gente por fin ya dijo 'basta ya' y quieren ver elecciones libres”, afirmó.



El presidente estadounidense Donald Trump dijo el lunes que la renuncia de Morales, que buscaba un cuarto mandato luego de lograr una habilitación especial a una prohibición constitucional y tras perder un referendo en 2016 que rechazó su reelección, marca un “momento significativo para la democracia en el hemisferio occidental”.



“Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por exigir libertad y a los militares bolivianos por acatar su juramento de proteger no solo a una persona, sino a la Constitución de Bolivia”, dijo Trump en una declaración.