De la calle al Palacio, los detractores de Evo Morales celebran su inhabilitación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El movimiento 21-F de Bolivia celebró la inhabilitación como candidato al Senado de Evo Morales, como lo hace desde hace cuatro años tras el referendo en el que los bolivianos le dijeron no a una nueva postulación presidencial, con actos este viernes 21 de febrero del 2020 en las calles y por primera vez en el Palacio de Gobierno.

El 21-F conmemora cada 21 de febrero el referéndum de 2016 que le negó a Evo Morales la posibilidad de repetir como candidato, aunque luego un fallo judicial le dio opción a la reelección indefinida, pero este año la conmemoración coincidió justo el día después en que fue inhabilitada su pretendida candidatura a senador.



Los actos conmemorativos



Los activistas de distintas plataformas ciudadanas llegaron hasta la Plaza Murillo de La Paz, junto a las sedes del Gobierno y el Parlamento boliviano, para dejar un arreglo floral con el que conmemoran el día en el que "comenzó la caída de Evo Morales".



Ese día fue para estos colectivos cuando un referéndum rechazó que pudiera presentarse para un cuarto mandato consecutivo, aunque luego fue habilitado por el Tribunal Constitucional del país.



En ese acto entregaron reconocimientos a personas que se mantuvieron en esa "lucha" hasta las elecciones del pasado 20 de octubre, luego anuladas tras informes de organismos internacionales sobre irregularidades y que precedieron a la renuncia de Morales en noviembre, quien denunció un golpe de Estado para derrocarlo.



De la misma forma, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) se reunió en la plaza Abaroa de La Paz, donde está el órgano electoral de Bolivia, flameando banderas bolivianas y con camisetas blancas con el lema "21-F Bolivia dijo No".



"Para el pueblo boliviano es una fecha emblemática, porque se conmemora una actuación valiente de convicción de todo un pueblo que a través de las urnas le dijo al dictador que no puede seguir gobernando vitaliciamente", dijo a Efe Waldo Albarracín, uno de los representantes del CONADE.



Un homenaje a la inhabilitación de Morales



Para Albarracín este día "no es una jornada cualquiera", no solo por recordar la "lucha valerosa en defensa de la democracia", sino también por la decisión del órgano electoral de inhabilitar a Morales para presentarse como senador por la región de Cochabamba en los nuevos comicios del próximo 3 de mayo.



"El fallo que ha emitido el Tribunal Supremo Electoral viene a ser un homenaje al pueblo boliviano, que desde hace cuatro años o más tiempo ha emprendido una lucha valerosa", señaló.



También para el activista Mauricio Taboada este día simboliza que el pueblo logró "truncar" a Morales con su inhabilitación, que considera "justa".



El acto en el Palacio de Gobierno



Con Morales en el poder esta jornada siempre transcurrió en la calle, pero esta vez los actos llegaron a la sede del Ejecutivo interino.



En Palacio de Gobierno un representante de las plataformas ciudadanas entregó a la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, un decreto para que sea declarado cada 21 de febrero como "el día del ciudadano" para recordar que el poder reside en el pueblo.



Áñez manifestó que se siente orgullosa de ser parte de este tiempo en el que consideró que vuelve la "democracia y la libertad".



Otros pronunciamientos



Otros políticos como el candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana, el expresidente Carlos Mesa, manifestó que la "historia registrará el #21F como la reafirmación de la voluntad del pueblo de vivir en libertad y democracia".



"Sus efectos los empezamos a vivir con convicción ciudadana después de tantos años de autoritarismo", escribió Mesa en Twitter.

Nuestra historia registrará el #21F como la reafirmación de la voluntad del pueblo de vivir en libertad y democracia, por eso su significado trasciende cualquier coyuntura y sus efectos los empezamos a vivir con convicción ciudadana después de tantos años de autoritarismo — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) February 21, 2020

De la misma forma, el candidato por la alianza Creemos, el exlíder cívico Luis Fernando Camacho, publicó un video en redes sociales señalando que se celebra la "valentía" del pueblo que ha hecho respetar su voluntad "en busca de su libertad".



Los antecedentes



Evo Morales, presidente con más tiempo en el poder en la historia de Bolivia, desde 2006, aspiraba a un cuarto mandato consecutivo hasta 2025, con una candidatura considerada ilegal por la oposición y movimientos ciudadanos, por incumplir el límite constitucional de dos mandatos consecutivos y el resultado del referéndum de 2016.



Sin embargo, fue avalada por el órgano electoral en 2018 con base al fallo del Constitucional de 2017, que reconoció el derecho a la elección indefinida.



Bolivia tiene convocados nuevos comicios para el 3 de mayo tras quedar anulados los de octubre, en los que Evo Morales había sido declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo en medio de denuncias de fraude a su favor, que siempre rechazó.