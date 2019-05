Dos detenidos por los incidentes en el Tribunal Contencioso Electoral

LEA TAMBIÉN

Un grupo de personas protagonizó incidentes en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), entidad en la que se tramitan 46 recursos de apelación a los resultados de los comicios seccionales. Los manifestantes lanzaron piedras, rompieron ventanales, vulneraron puertas e incluso amenazaron al juez electoral, Ángel Torres, y a otros funcionarios de la institución, ubicada en el norte de Quito. El hecho ocurrió la tarde del viernes 3 de mayo del 2019.

Este sábado 4 de mayo del 2019, se confirmó que dos personas fueron detenidas y puestas a órdenes de la justicia. Funcionarios del TCE interpusieron una denuncia por daño a bienes, intimidación y obstrucción del proceso electoral.



Según un comunicado de la institución, personas infiltradas en las vigilias que se efectúan en los exteriores del TCE ingresaron a la fuerza y trataron de agredir al juez Torres, quien días atrás denunció un intento de soborno para que deseche un recurso de nulidad a las elecciones en la provincia de Los Ríos.

“Rechazamos el intento de agresión en contra del señor juez Dr. Ángel Torres Maldonado y a su equipo de trabajo, por parte de un ciudadano infiltrado en las actividades de vigilia ciudadana que las diferentes organizaciones políticas han desarrollado en los exteriores del Tribunal”, anota el comunicado.

El TCE rechaza los hechos suscitados hoy, que pusieron en peligro a jueces, servidores electorales y que destruyeron nuestras instalaciones. Pedimos no caer en manipulaciones. Ratificamos nuestro compromiso por garantizar la voluntad popular expresada en las urnas. pic.twitter.com/xq3R91nVRm — TCE Ecuador (@TCE_Ecuador) 4 de mayo de 2019



El magistrado, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que recibió amenazas de muerte. “Una persona que logró subir a los exteriores de mi oficina gritaba dónde está Ángel Torres. De aquí no sales vivo Ángel Torres. Te vamos a matar. Sin embargo, todos estamos bien. No desmayaremos en nuestro deber”, escribió el Juez electoral.



Los magistrados del TCE deben resolver todos los recursos hasta el lunes 13 de mayo del 2019. La razón: el Código de la Democracia establece que las autoridades electas en los comicios deben ser posesionadas el

Los vidrios del edificio del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) quedaron rotos, tras los incidentes registrados el viernes 3 de mayo del 2019. Fotos: Cortesía



Joaquín Viteri, presidente del TCE, señaló que ingresaron 85 recursos relacionados a las elecciones del 24 de marzo pasado. De ellos, 69 son apelaciones a los resultados, 15 recursos de nulidad y un proceso en contra de un acto administrativo del CNE. Hasta el momento, los cinco jueces electorales han resuelto 39 causas y están en trámite otras 46.



Polémica en Los Ríos y Manabí



El lunes 29 de abril, el juez Ángel Torres denunció un presunto intento de soborno para que se archive una causa que pide la nulidad de las elecciones en Los Ríos.



Según el magistrado, una persona cercana a Johny Terán, prefecto electo de esa provincia por el Partido Social Cristiano (PSC), intentó ofrecerle dinero para que no de paso al proceso. “Me indicó que le encargaron decirme que Johny Terán y otros tres candidatos están preocupados por este tema y que uno de ellos está dispuesto a dar dinero” .



Torres manifestó que fue enfático en rechazar la oferta. “Nuestro deber es responder conforme a Derecho”, sostuvo. Por su parte, Terán, quien es el vicepresidente del PSC, desestimó esa afirmación y calificó a Torres de “mentiroso y deshonesto”.



El prefecto electo de Los Ríos ingresó un pedido de recusación, para que Torres no pueda sustanciar la causa, por un presunto conflicto de intereses. El dirigente del PSC acusa al Juez de presuntamente tener vínculos con el movimiento Creo, pues fue candidato a asambleísta de Zamora Chinchipe, en el 2013, respaldado por esa organización política.



El Juez Torres niega esa cercanía. El magistrado apuntó que, tras esa contienda electoral, decidió alejarse de la vida política para dedicarse a la academia.



Hasta el momento, el TCE no ha definido fecha para conocer la sentencia de este recurso, que fue solicitado por Galo Lara, candidato de Sociedad Patriótica a la Prefectura de Los Ríos. El exlegislador denunció un supuesto fraude.



En Manabí, el candidato a la prefectura por Creo-Sí Podemos, Jaime Estrada, denunció presuntas irregularidades en más de 700 actas. El TCE admitió a trámite el recurso. El prefecto electo, Leonardo Orlando, afín al correísmo, señaló que “confía en que la justicia se imponga, más allá de cualquier presión política”.



El presidente del TCE, Joaquín Viteri, advirtió que muchos recursos son archivados, pues los pedidos no se ajustan a los requisitos formales ni a los plazos.