Detectan 41 nuevos casos de contagio de coronavirus en crucero de Yokohama; uno es sudamericano

Las autoridades japonesas confirmaron este viernes 7 de febrero de 2020 que se han detectado 41 nuevos casos de contagio de coronavirus en un crucero que está amarrado en el puerto de la ciudad de Yokohama.

Con estos casos, se eleva a 61 el número de personas que se han visto infectadas en el crucero Diamond Princess por el brote surgido en la ciudad china de Wuhan, y eleva provisionalmente a 86 la cifra de casos detectados en Japón.



No se incluye a un ciudadano de Hong Kong contagiado que viajaba también en el crucero y desembarcó en esa región autónoma china antes de que el barco continuara su viaje hacia Japón.



Las autoridades niponas pusieron en cuarentena ese buque el pasado lunes y han pedido a cerca de 3 700 ocupantes que no lo abandonen hasta dentro de unas dos semanas mientras se realizan las revisiones médicas.



Los enfermos han sido trasladados o están siendo enviados a centros médicos de Tokio y otras prefecturas próximas, mientras se siguen analizando las muestras de los pasajeros y tripulantes del Diamond Princess.



En una rueda de prensa, el ministro de Salud, Katsunobu Kato, informó de que 21 de los 41 nuevos casos detectados son japoneses, mientras que otras fuentes del Ministerio detallaron que la veintena restante incluye a 8 estadounidenses, 5 australianos, 5 canadienses, un inglés y un argentino.



Los 20 casos anteriormente notificados a bordo del crucero fueron detectados en fechas previas, y los contagiados también fueron trasladados desde el buque a centros médicos de Japón para recibir tratamiento.



Entre ellos hay un paciente que padecía una condición médica previa y se encuentra en estado grave, según anunció el Ministerio.



Además del caso del Diamond Princess, el Gobierno de Tokio decidió el jueves por la noche no permitir la entrada al país de los extranjeros de otro crucero, el Westerdam, procedente de Hong Kong, al haberse detectado a bordo un posible contagiado con el coronavirus.



La decisión fue adoptada de acuerdo con las disposiciones migratorias niponas. Ese crucero, con 2 200 personas a bordo, zarpó de Hong Kong el sábado, atracó en un puerto de Taiwán y estaba siguiendo su ruta hacia Japón.



Por otra parte, el ministro portavoz del Gobierno, Yoshihide Suga, informó hoy en su rueda de prensa diaria de que este viernes llegó a Japón un cuarto avión chárter repatriando a 198 personas que vivían en Wuhan y pidieron regresar a su país.



En total han sido repatriadas desde Wuhan 763 personas, japoneses o parientes suyos de otras nacionalidades.



Según el último saldo dado a conocer en Pekín, el brote de coronavirus que surgió en Wuhan ha afectado en China a 31 161 personas y ha causado la muerte de 636.