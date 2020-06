El desorden y las aglomeraciones aún afectan a las ferias de Ambato

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las ferias que se improvisan en el Paso Lateral y el comercio informal en los alrededores de las plazas y mercados de Ambato generan aglomeraciones y caos vehicular.

En Santo Domingo de los Tsáchilas y en Ibarra, la venta de ganado y la comercialización de productos se desarrollan con más orden y varias medidas de bioseguridad.



Los tres cantones están en amarillo, al igual que 100 localidades del país. Allí, la nueva fase reactivó el movimiento comercial que es difícil de controlar, como en Ambato (Tungurahua).



Cada lunes, decenas de comerciantes, agricultores, artesanos y otros ofertantes, se concentran en diversas partes de esa ciudad. Su presencia atrae a decenas de clientes que no respetan el distanciamiento social pese a las restricciones.



En el centro de esta urbe el comercio informal se apodera de las avenidas Cevallos, 12 de Noviembre, y de las calles Juan Benigno Vela, Sucre, Espejo, Tomás Sevilla, Martínez, Lalama. Y en los alrededores de los mercados Modelo, Central Artesanal y la plaza Primero de Mayo se venden legumbres, carnes y todo tipo de mercadería sin las medidas de protección adecuadas. Pocas personas -clientes y comerciantes- usan mascarillas.



Julio Acosta tiene un local en el sector de la calle Espejo y cuenta que es un peligro caminar por toda la zona. Pese a las intervenciones de los agentes municipales, cuenta, resulta casi imposible “sacar a los vendedores porque vuelven”.



Según el Municipio de Ambato, al menos 3 000 comerciantes informales ofertan sus productos cada lunes en varios sectores de la ciudad. En un día normal hay 900.



Patricio Carrasco, director del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, afirma que organizan varios operativos para evitar la informalidad, pero reconoce que los 85 uniformados no son suficientes para cubrir toda la urbe.



En el sector conocido como la quebrada Huagracorral, en el Paso Lateral, más de 400 productores instalaron puestos improvisados para ofrecer coliflor, lechuga, zanahoria y otros productos. En este lugar no hay baterías sanitarias.



Segundo Sisa, de 45 años, vende legumbres en esa zona. Él usa una mascarilla de tela y cree que sí es un riesgo vender ahí y en esas condiciones, porque no cuenta con un espacio autorizado para ese fin. Teme contagiarse de covid-19.



El panorama cambia en el Mercado Mayorista de Ambato. El movimiento comercial es ordenando y cumple con las medidas de seguridad. Comerciantes y compradores trabajan equipados con mascarillas y gafas. Antonio Villarreal tiene un puesto de huevos y dice que cumplen con todas las medidas sanitarias “que exigen las autoridades”.



En Santo Domingo de los Tsáchilas, la concurrida feria ganadera fue reabierta el 25 de mayo. Allí la concentración de personas se controla bajo estrictas disposiciones. Por tratarse de un centro de comercialización regional, las autoridades tienen cuidado especial.



Hasta ese sitio llegan ganaderos de Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y del noroccidente de Pichincha. Ayer solo se permitió el ingreso de semovientes de cría y terneros. El miércoles se lo hizo con porcinos y equinos; los martes con toretes y vaconas de engorde. El lunes se ofertan bovinos.



Antes de la emergencia sanitaria todo tipo de ganado menor se ofertaba a diario.

La feria ganadera de Santo Domingo de los Tsáchilas reabrió desde el 25 de mayo. Foto: Cortesía MAG



El Mercado Mayorista de Imbabura amplió su horario de atención de 05:00 a 17:00 con el fin de evitar la acumulación de los compradores.



Cerca de 1 000 comerciantes laboraron hasta las 11:45 durante la cuarentena. El gerente, Iván Lara, señala que en los dos últimos meses se pasó de dos a tres días de ferias por semana.



Una de las razones es la presencia de comerciantes de otras ciudades que empezaron a frecuentar este centro de expendio por las restricciones en otros mercados mayoristas.



Cada lunes, miércoles y jueves acuden a este centro entre 2 000 y 2 500 transportistas de otros cantones de Imbabura y también de Carchi.



Las gestiones habilitadas



El Bies recepta pedidos de préstamos quirografarios a través de su portal web y tiene líneas telefónicas para consultas.



Los registros mercantiles, mixtos y de la propiedad se pueden solicitar en el portal www.gob.ec, donde están activas más de 2 000 gestiones.



La inscripción del RUC y la generación de la clave están disponibles en el portal web del SRI durante las 24 horas del día.



El Consejo de la Judicatura habilitó desde el pasado jueves 4 de junio de 2020, y de forma paulatina, los tribunales, juzgados, unidades judiciales y otros en varias provincias.