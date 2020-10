¿Hasta cuándo rigen los descuentos en pensiones escolares, según el Reglamento de la Ley Humanitaria?

LEA TAMBIÉN

Los descuentos de hasta el 25% en las pensiones de planteles educativos particulares se aplicarán en el quimestre, en que rija el estado de excepción, es decir en el primero, que terminará en febrero del 2021. Esto porque en Ecuador, el estado de excepción concluyó el 13 de septiembre. Eso se detalla en el Reglamento a la Ley de Apoyo Humanitario, emitido el 29 de septiembre del 2020.

Para acceder a los descuentos, el padre debe presentar el acta de finiquito de la relación laboral, también puede ser un documento que confirme la reducción salarial o declaraciones del IVA del 2019 y 2020, para que se observe la disminución de ingresos.



Pablo Cobos, representante de padres de familia del Colegio La Salle, contó que tuvieron un descuento general del 20% y podrían acceder a becas, según les informaron las autoridades. Los padres de familia de esa institución se organizaron y realizaron plantones y se pronunciaron en redes sociales, más que nada en un grupo de Facebook, solicitando tomar en cuenta la crisis económica, provocada por el covid-19.



Al conocer que en el Reglamento de la Ley Humanitaria se establece que los descuentos en las pensiones tendrán vigencia hasta el primero de dos quimestres que tiene el sistema educativo nacional, Cobos señaló que espera que hasta febrero la situación económica mejore. Y en todo caso, que sea factible llegar a nuevos acuerdos con las autoridades de los establecimientos.



Para Vinicio Aldaz, de Corpeducar, uno de los gremios de colegios, el reglamento llega algo fuera de tiempo, ya que el año lectivo 2020-2021 empezó el 1 de septiembre. "Los colegios han dado mucho más. Sin un reglamento a la Ley Humanitaria dimos facilidades de pago y ayudas a los padres de familia. Pero en todo caso sirve de respaldo a los colegios. Hemos realizado encuestas y notamos que los padres de familia están tranquilos".



Los hogares seguramente no volverán a tener los mismos ingresos que antes de la pandemia en febrero. ¿Les parece adecuado que el reglamento contemple que solo hasta el primer quimestre rijan los descuentos? Aldaz contesta que algunos de los colegios que conforman el gremio han entregado becas completas a los estudiantes, lo que no se restringe a un solo quimestre.



Además comentó que en Corpeducar perdieron entre el 10 y12% de sus estudiantes debido a la crisis, ellos dejaron los colegios. También confirmó que en este ciclo se han organizado mucho mejor que en el quimestre del período anterior. "Hemos tratado en lo posible de no afectar los sueldos de los profesores. Ellos trabajan más horas y saben que reconocemos ese trabajo inmenso".