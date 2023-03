Director de la cárcel de Turi renuncia a su cargo

Omar León, exdirector de la cárcel de Turi en declaraciones para medios locales. Foto: Captura de video

Redacción Elcomercio.com

El Director de la cárcel de Turi, Omar León, presentó su renuncia este martes 14 de marzo de 2023 en medio de la ola de violencia e inseguridad que atañe a Cuenca.

Esta decisión ocurrió luego de que el exfuncionario hiciera público su malestar tras haber recibido unos panfletos con denuncias en su contra sobre un supuesto acoso sexual a funcionarias del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Azuay.

Panfletos arrojados en los exteriores del Consejo de la Judicatura, en Azuay. Foto: Twitter

En declaraciones a la prensa, León, señaló el lunes 13 de marzo, que no le tiene temor a quién mandó ese pasquín, "Lo identifico, hay una banda conllevada con muchos funcionarios que no ven mi presencia como algo agradable a ellos, porque saben que están involucrados en muchas cosas y he cortado", añadió.

Según afirma, el ahora exdirector de la cárcel de Turi, estas acusasiones vienen de personas que buscan el control del centro penitenciario.

"Mi dignidad no va ha ser mancillada por personas que están privadas de la libertad, una cosa es decir y otra es que demuestren esas aseveraciones (...) Ellos quieren liderar internamente y que eso también se devengue en la ciudad", manifestó.

Un día antes de su renuncia, León comentó que analizará si deja o no el cargo y que buscaría conversar con el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), para buscar una solución. Sin embargo, la mañana de este martes renunció de manera formal a su cargo.

Más noticias:

Visita nuestros portales: