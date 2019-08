Cuenca y Mejía tendrán vicealcaldesa luego de que se aceptarán acciones de protección, según Defensor del Pueblo

LEA TAMBIÉN

Los concejos cantonales de Mejía y Cuenca deberán elegir a su vicealcaldesa, respetando la paridad de género consagrada en la Constitución y en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad). Así lo adelantó el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, este martes 13 de agosto del 2019.

El funcionario aseguró que en ambos cantones se aceptó la acción de protección que presentó esa entidad, para que se respete la paridad de género en la elección de la vicealcaldía. Agregó que en el caso de Quito, están a la espera de que se efectúe la audiencia.



Tanto en Cuenca como en Mejía, el alcalde y vicealcalde son hombres, pese a que sí existe representación femenina en el Cabildo. El Defensor del Pueblo dijo que están a la espera de la resolución escrita, para conocer el plazo en el que los concejos cantonales deberán repetir la elección de la vicealcaldesa.



Carrión aseguró que la Defensoría del Pueblo presentará acciones de protección en todos los cantones en dónde no se haya garantizado la paridad de género, aunque no precisó en cuántas ciudades se registra está situación.



Mayra Tasipanta, única concejala del cantón Mejía, también participó de la rueda de prensa y denunció haber recibido amenazas del propio concejo cantonal para no ser electa vicealcaldesa. La edil dijo que se espera sentar un precedente.



Paola Mera, secretaria técnica del Consejo Nacional de Igualdad de Género, cree que desde los comicios seccionales del 24 de marzo pasado se registró una "arremetida contra las mujeres electas" y mencionó la necesidad de visibilizar a la violencia política de género.



Rosario Utreras, representante de la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, mencionó que pese a la Ley de Cuotas, en el país aún no se logra la paridad en el ejercicio de los derechos.