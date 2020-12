Cuba anuncia que reforma monetaria comenzará en enero del 2021

Cuba iniciará en enero una esperada reforma monetaria, anunció el jueves 10 de diciembre del 2020 el presidente Miguel Díaz-Canel, fijando un tipo de cambio único de 24 pesos por dólar, lo que la convierte en la primera devaluación del peso desde la revolución del país en 1959.

Como parte de la reforma monetaria, Cuba unificará las dos monedas en curso que durante décadas han llevado los cubanos en sus bolsillos: el peso cubano (CUP) y el peso convertible (CUC), equivalente al dólar. El CUC se eliminará gradualmente.



"Se han concluido las elaboraciones y análisis correspondientes así como todas las normas jurídicas necesarias, por lo que se considera que están creadas las condiciones que permiten anunciar el inicio de la tarea ordenamiento (reforma monetaria) a partir del 1ro de enero", dijo Díaz-Canel en una comparecencia televisiva, acompañado por el líder del Partido Comunista, Raúl Castro.



Las monedas en Cuba se han canjeado a varias tarifas: 1 a 1 para empresas estatales, 24 pesos por 1 CUC para el público y otras para empresas mixtas, los salarios en la zona especial de desarrollo de la isla, en Mariel, y las transacciones entre agricultores y los hoteles.



Economistas sostienen que la reforma significa un riesgo a corto plazo para los cubanos, pero es importante a largo plazo, ya que los tipos de cambio variables han obstaculizado el funcionamiento real de la economía.



Díaz-Canel dijo que la reforma monetaria no es una "solución mágica" a los problemas económicos del país aunque "pondrá al país en mejores condiciones para llevar a cabo las transformaciones que demanda la actualización de nuestro modelo económico y social".



Los economistas esperan una inflación de tres dígitos, y los anuncios del Gobierno en los últimos meses sugieren lo mismo. Han dicho que la devaluación inicial irá acompañada de un aumento de cinco veces en los salarios y pensiones estatales promedio, incluso cuando muchos precios controlados por el estado aumentan o se les permite responder a la demanda.



"La tarea no está exenta de riesgos, uno de los principales es que se produzca una inflación superior a la diseñada, agudizada por el actual déficit de oferta", señaló el mandatario que añadió que "los precios abusivos y especulativos no se permitirán pues se enfrentarán socialmente con medidas de contención y severas sanciones".



El Gobierno sostiene que a algunas empresas se les dará un año para poner sus libros contables en orden antes de terminar con los subsidios, y continuará brindando atención médica y educación universales y gratuitas.



Economistas cubanos estiman que alrededor del 40% de las empresas estatales operan con pérdidas y aunque algunas se beneficiarán con la reforma monetaria, como las vinculadas al sector exportador, otras se hundirán.