Cpccs-t suspende evaluación a la Corte Nacional hasta la elección de la Judicatura definitiva

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las dudas sobre la realización de una evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por parte del Consejo de la Judicatura transitorio (CJ) terminaron. Este miercoles, 18 de septiembre del 2018, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) suspendió ese proceso hasta que se nombre al CJ definitivo.

Según la resolución aprobada por unanimidad, una evaluación en este momento no garantiza estándares internacionales debido al tiempo insuficiente para evaluar que tienen los vocales encargados. Adicionalmente, existe el riesgo de que los parámetros que utilice la Judicatura transitoria no confluyan con los que decida la definitva.



En esta misma sesión, el Pleno del Cpcss-t aprobó los reglamentos para elegir al Consejo de la Judicatura definitvo y también a los nueve jueces de la Corte Constitucional definitiva. Los textos íntegros y los detalles de estos documentos no se han hecho públicos todavía.



Finalmente, el Cpccs-t aprobó el informe sobre las postulaciones para la integración del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Se ratificó la admisión de 26 de los 79 postulantes que se presentaron. Mientras que los candidatos no admitidos tienen dos días para pedir la revisión de la decisión.