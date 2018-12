La cotización del petróleo cae, pese al recorte de la OPEP

LEA TAMBIÉN

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), que sirve de referencia para la venta del crudo ecuatoriano, bajó este lunes 10 de diciembre del 2018 un 3,1% y se situó en USD 51,9 el barril debido a las dudas de los inversores sobre el crecimiento de la demanda.

Según analistas, los inversores creen que el crecimiento de la demanda será insuficiente para sostener la oferta, borrando así las ganancias del viernes, 6 de diciembre, cuando se conoció el pacto de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP),para reducir la producción.



Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos futuros del WTI -para entrega en enero- restaron USD 1,61 frente a la sesión anterior.



La OPEP y sus aliados, con Rusia al frente, anunciaron el viernes pasado una reducción conjunta de su producción petrolífera de 1,2 millones de barriles diarios, para el primer semestre de 2019.



El objetivo de la medida es evitar un exceso de oferta en el mercado y frenar así la caída de los precios que han perdido un 30% de su valor desde octubre pasado.



La firma Citi cree que los precios internacionales del petróleo promediarán los USD 60 por barril en el 2019, manteniéndose cerca de los niveles actuales, ya que los recortes en la producción liderados por la OPEP animan a los perforadores estadounidenses a poner más crudo en el mercado.



Para Citi, los precios del crudo de Estados Unidos deberían seguir constantes en torno a USD 45 por barril, para mantener la producción estadounidense plana. La producción de ese país aumentó recientemente a un estimado de 11,7 millones de barriles al día, lo que convierte a EE.UU. en el mayor productor mundial.



El presidente Donald Trump es partidario de que los precios del crudo en esa nación continúen a la baja.



El presidente de Irán, Hasan Rohaní, resaltó que la resistencia de la OPEP supuso “otro fracaso” para Estados Unidos, tras el reciente acuerdo para reducir la oferta.



“A pesar de los esfuerzos de los estadounidenses por interferir en los asuntos de la OPEP y por intentar romper el equilibrio (...) sus planes fueron frustrados”, dijo la noche del domingo Rohaní, durante una reunión del Gobierno iraní.



Él agradeció “la resistencia de los países miembros”, de la OPEP y de Irán, a los llamamientos de Washington a no reducir la oferta, de acuerdo con un comunicado oficial.



Donald Trump pidió antes de la reunión de la OPEP mantener los flujos petroleros: “El mundo no quiere ni necesita” un aumento de los precios del crudo, advirtió en un tuit.



Arabia Saudita prefiere que la cotización del hidrocarburo suba. Rusia, por su parte, fijó su presupuesto del próximo año con una cotización de USD 40 el barril, por lo que una proyección de 60 resulta atractiva para Moscú, señaló Citi.



Pese a los esfuerzos de los mayores productores por conseguir un precio acorde con sus expectativas, estos actores “no pueden hacer que los precios del mercado se alejen demasiado de los niveles de equilibrio”, dijo Citi y estimó que eso sería en un rango de USD 45 a 60, en el mediano plazo.



Ecuador elaboró su Proforma para el próximo año considerando un precio del petróleo en USD 58,29 por barril.



Si bien el precio internacional del crudo se proyecta hasta en USD 60 por barril, se debe considerar que el crudo ecuatoriano se coloca con un castigo, debido a que es de menor calidad en comparación con el crudo WTI.



Georgi Slavov, jefe de investigación energética de la consultora estadounidense Marex Spectron, en cambio, dijo al The Wall Street Journal que la baja de precios en el mercado internacional es solo temporal y que la cotización del hidrocarburo debería seguir subiendo hasta finales de año.



La “estrategia de nuevos recortes de la OPEP+ (más Rusia y otros aliados), es una señal sólida para el mercado de que el grupo tiene la intención de continuar apoyando los precios, a expensas de cuota de mercado: una vez más, la OPEP + ve su papel como intervencionista”, coincidió Ehsan Khoman, jefe de investigación y estrategia para Medio Oriente de MUFG Bank.



Irán, Venezuela y Libia consiguieron quedar exentos del compromiso, como habían solicitado, por las “caídas involuntarias” que sufren en su producción petrolera.



Irán está bajo las sanciones aplicadas por Estados Unidos, que desde noviembre penalizan a su sector petrolero.



EE.UU. volvió a imponer sanciones a Irán tras retirarse del acuerdo nuclear multilateral de 2015, aunque ofreció exenciones temporales a la prohibición de compra de crudo iraní a ocho países.



Ecuador no consiguió quedar exento de las cuotas y deberá reducir 2,5% de una producción de 524 000 barriles diarios; es decir, un ajuste de 13 100 barriles.



Sin embargo, se debe considerar que, actualmente, Ecuador tiene una producción de 515 000 barriles diarios.



Además, el ministro de Energía, Carlos Pérez, precisó que la cuota “es una sugerencia, no es mandatoria”.