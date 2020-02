Corte Constitucional está por despachar sentencia sobre evaluación de jueces

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Corte Constitucional (CC), Hernán Salgado, dijo este miércoles 19 de febrero del 2020 que posiblemente esta semana “se va a despachar” la sentencia sobre el proceso de evaluación de los jueces que hizo el Consejo de la Judicatura.

El funcionario señaló que en estos “casos son los que más se delibera para llegar a un resultado final”, pero que ya está por emitirse el fallo. Estas declaraciones las dio a la prensa en Guayaquil, al final de un conversatorio sobre las perspectivas y desafíos de la Corte Constitucional en un año en funciones.



El 16 de octubre del 2019, la CC admitió al trámite la acción pública de inconstitucionalidad sobre las resoluciones emitidas por la Judicatura respeto a la evaluación de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Pero en esa época aclaró que la admisión del proceso no significaba un pronunciamiento de fondo sobre dicha acción y no suspendió la evaluación.



Salgado también se refirió a que no conocía si había llegado una consulta de la Asamblea sobre el pago de pensiones vitalicias para expresidentes y exvicepresidentes de la República.



En la Comisión de Los Derechos de los Trabajadores del Legislativo, que alista un informe sobre el tema, se acogió la propuesta del asambleísta Vicente Taiano (PSC) de remitir una consulta a la CC sobre la posibilidad de aplicar los cambios de manera retroactiva.



El titular señaló que conocía que se está debatiendo el tema y que de llegar la consulta los jueces de la CC deberán analizar todas las aristas. “Debo señalar que la Constitución no se inclina por cuestiones retroactivas, siempre son a futuro”.



Durante el conversatorio, Salgado destacó que el primer año de gestión de la nueva CC se logró eliminar la corrupción, la independencia e imparcialidad de los fallos y la celeridad de los procesos. Los nuevos jueces recibieron 11 000 causas rezagadas de las anteriores autoridades.



La jueza Daniela Salazar explicó que en el último año resolvieron 600 causas y el 97,25% fue decisiones por unanimidad. “Siempre buscamos consensos”, añadió.



Se admitieron 3 462 casos pendientes de admisión del 2016 al 2017 y cada día ingresan 300 pedidos.