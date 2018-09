Se firma convenio para poner en marcha resoluciones de Asamblea sobre cobros indebidos

LEA TAMBIÉN

El fiscal General subrogante, Paúl Pérez Reina, ratificó este miércoles 19 de septiembre del 2018, que hasta ahora esta institución ha receptado cuatro denuncias en relación a los cobros indebidos a asesores por parte de los asambleístas.

Lo dijo al participar de la suscripción de un acuerdo interinstitucional entre la Asamblea, la Contraloría, la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para coordinar acciones y definir prioridades en las investigaciones que se adelantan en torno al caso.



Pérez Reina no detalló quiénes son los acusados, pero afirmó que al momento se adelanta la recepción de versiones en torno al caso.



La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, expresó que esta Función del Estado ha dado muestras de "tomar el toro por los cuernos" para transparentar estos hechos ilícitos.



Cabezas explicó que este convenio permite ejecutar las dos resoluciones que aprobó el Pleno (el 6 y 18 de septiembre) frente a esta situación.



A la firma del convenio no acudieron autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, pese a que estaban invitados.



En lugar del Contralor subrogante, Pablo Celi, concurrió el subcontralor Hugo Pérez, y Edwin Aguilar, subdirector de la UAFE, en lugar de la titular Diana Salazar.



Al final del acto -en el que estuvieron asambleístas de diversas bancadas políticas- no se dio paso a preguntas a la prensa. Tanto Celi como Salazar están fuera del país.