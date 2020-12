¿Qué pasa si una persona que brinda servicios profesionales consta como microempresario en el SRI?

A muchas personas les ha tomado por sorpresa enterarse que el Servicio de Rentas Internas (SRI) los considera como microempresarios, pese a que sus ingresos los obtienen por la prestación de servicios profesionales.

En el catastro del régimen impositivo para microempresas (RIM) constan 1,03 millones de contribuyentes, de los cuales el 91% es persona natural.



En este listado fueron incluidos, de forma automática por el SRI, aquellos contribuyentes con ingresos de hasta USD 300 000 y que cuenten con hasta nueve trabajadores.



El régimen para microempresas se caracteriza porque las declaraciones de impuestos pasaron de ser mensuales a semestrales, reduciendo los trámites.



Además, el pago del impuesto a la renta es del 2% de los ingresos brutos, ya sea que el contribuyente haya tenido pérdidas o ganancias.



El sistema tiene doce limitaciones, que están descritas en la página web de Rentas Internas. Una de ellas es que no podrán acogerse al RIM las personas naturales cuya actividad económica sea la prestación de servicios profesionales.



Sin embargo, existen contribuyentes que pese a cobrar por servicios profesionales se encuentran en el catastro de microempresas.



Ramiro Muela, director zonal 1 del SRI, aclara que estos casos se presentan cuando el contribuyente también registra en su RUC otro tipo de actividades que sí están sujetas al RIM.



El funcionario explicó que estos usuarios –que prestan servicios profesionales- mientras consten en el catastro presentarán sus declaraciones cada semestre, pero no pagarán el impuesto a la renta del 2% mientras sus ingresos sean por actividades no sujetas al régimen.



El SRI publicó el último catastro de microempresas el pasado 23 de octubre, los contribuyentes tenían 20 días hábiles para solicitar la inclusión o exclusión. Dicho plazo venció el 23 de noviembre.



A continuación, un video con las explicaciones que ofreció sobre el tema el director zonal 1 del SRI, en entrevista con EL COMERCIO, el pasado 30 de noviembre: